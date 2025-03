Pará avalia produção de couro de peixes amazônicos

Foto: Reprodução | Em visita à empresa Yara Couro da Amazônia, em Macapá, Amapá, uma comitiva da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) conheceu o processo de fabricação de bolsas e acessórios a partir da pele dos peixes amazônicos

O Pará pode ganhar uma nova iniciativa sustentável inspirada na produção de couro de peixes amazônicos, entre eles o pirarucu. Em visita à empresa Yara Couro da Amazônia, na cidade de Macapá (AP), uma comitiva da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) conheceu o processo de fabricação de bolsas e acessórios a partir da pele dos peixes amazônicos. A experiência pode resultar em uma política pública voltada à bioeconomia no estado.

Raul Protázio Romão, titular da Semas, explicou que a iniciativa pode resultar em políticas públicas no Pará, por meio dos Acordos de Pesca. “Concluímos aqui na Yara Couro da Amazônia uma série de agendas importantes para o Estado do Pará. Aqui, conhecemos toda a produção de bolsas e acessórios que essa empresa faz a partir da pele do pirarucu, uma experiência que pode resultar em uma política pública no nosso estado, em uma frente de trabalho que vem sendo conduzida por meio da política de Acordos de Pesca”, afirmou Romão.

O secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da Semas, Rodolpho Zahluth Bastos, destacou a importância da visita para entender como o modelo pode ser aplicado no Pará.



“Essa visita é importante para que a gente conheça essa iniciativa empreendedora de reaproveitamento da pele do pescado, seus diversos usos, oportunidades de geração de renda para as comunidades pesqueiras, todo o funcionamento dessa cadeia de sustentabilidade, bioeconomia, para podermos oferecer alternativas de renda complementar às comunidades pesqueiras que integram o Plano Estadual de ordenamento da pesca artesanal, no contexto dos projetos pós-acordos de pesca do Programa Regulariza Pará, que estamos desenvolvendo junto a essas comunidades em diversas regiões do Pará”, explicou.

Além da visita à Yara Couro da Amazônia, a comitiva participou do Fórum dos Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal. No encontro, os avanços do Pará na regularização ambiental foram ressaltados. “Nesses dois dias, nós também estivemos presentes na reunião do Fórum dos Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal, um momento importante em que destacamos todos os avanços que o Estado do Pará vem implementando. Hoje já são mais de 9,5 milhões de hectares com Cadastro Ambiental Rural finalizados, maior que o território de vários países da Europa, beneficiando os nossos produtores rurais e o meio ambiente”, afirmou Maximira Costa, diretora de Geotecnologias da Semas.

