PARÁ: Cachaça, ódio e assassinato: irmão mata outro e alega legítima defesa

Foto:Reprodução | O criminoso, também ferido pelo irmão morto a golpes de terçado, alegou legítima defesa

Um homem identificado como Henrique Pereira da Silva alegou legítima defesa ao tirar a vida do próprio irmão, Erinaldo Pereira da Silva, na noite de sábado (24) em Goianésia do Pará.

De acordo com informações apuradas pela equipe de investigação da Polícia Civil, por volta de 20h30, os dois irmãos consumiam bebidas alcoólicas quando iniciaram uma discussão.

Segundo a versão apresentada por Henrique, Erinaldo se armou com um facão (terçado) e chegou a golpeá-lo. No entanto, Henrique conseguiu tomar a arma e desferiu golpes contra o irmão.

Policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local do crime, encontraram ambos feridos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e prestou socorro aos irmãos, que foram encaminhados ao Hospital Municipal de Goianésia do Pará.

Erinaldo porém, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico. Henrique sofreu lesões em várias partes do corpo, recebeu atendimento na unidade de saúde e em seguida foi preso.

Ele permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação, agora com uma nova versão.

Fonte: ver-o-fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/05/2025/17:40:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.