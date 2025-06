Pará capacita novos servidores para atendimento a pessoas com autismo

Foto: Reprodução | Com carga horária de 50 horas, o curso foi realizado em cinco dias e combinou conteúdos teóricos e práticos no Cetea, em Belém.

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), por meio do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea), concluiu nesta sexta-feira (27) a primeira turma do eixo formativo de 2025: “A Importância da Vigilância do Desenvolvimento Infantil no Transtorno do Espectro Autista”.

A capacitação integra uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (CEPA), em parceria com a Escola Técnica do SUS no Pará “Dr. Manuel Ayres” (ETSUS) e o próprio CIIR.

Com carga horária de 50 horas, o curso foi realizado em cinco dias e combinou conteúdos teóricos e práticos no Cetea, em Belém. O público-alvo foram profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) que atuam no atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos 144 municípios paraenses, distribuídos pelas 12 Regiões de Integração do Estado.

Qualificação para o cuidado integral

O eixo formativo tem como objetivo fortalecer a rede de atenção à pessoa com TEA, promovendo a qualificação técnica dos profissionais de saúde, com foco em um atendimento mais humanizado e inclusivo. Durante a capacitação, os participantes vivenciaram práticas de acolhimento, avaliação e intervenção, contribuindo para a ampliação do cuidado integral.

Centro pioneiro

O Cetea é o primeiro centro público do Brasil voltado exclusivamente à capacitação de servidores do SUS no atendimento a pessoas com autismo. Além de oferecer uma estrutura especializada, o espaço conta com equipe multidisciplinar e suporte técnico-pedagógico.

Segundo Luciana Maués, coordenadora pedagógica do Cetea, a formação representa um compromisso com a descentralização e qualificação do cuidado. “Estamos preparando profissionais para atuarem com mais segurança, sensibilidade e conhecimento técnico nas diversas realidades do nosso estado”, afirmou.

A gestora também destacou que a capacitação ajuda a combater o preconceito e o capacitismo. “Profissionais bem-informados fortalecem vínculos com as famílias e promovem ambientes mais acolhedores e respeitosos”, completou.

Impacto local

Thais Veiga, assistente social que atua em Tucuruí há nove anos com pessoas com autismo, avaliou a formação como enriquecedora. “Um dos pontos altos foi a ênfase na prática. Sinto-me motivada a aplicar esse conhecimento na minha comunidade”, afirmou.

A primeira turma contou com 12 participantes dos municípios de Limoeiro do Ajuru, Dom Eliseu, Tomé-Açu, Curralinho, Bagre, Augusto Corrêa e Belém.

Próximas turmas

Ao longo do segundo semestre, serão ofertadas mais seis turmas, com 20 vagas cada, totalizando 140 profissionais capacitados até o fim de 2025. As inscrições estão disponíveis no site da ETSUS, onde também pode ser consultado o edital completo.

As aulas ocorrem no Cetea, localizado na Rua Presidente Pernambuco, nº 489, bairro Batista Campos, em Belém, nos turnos da manhã e da tarde, com atividades em sala de aula, sala espelho, sala de terapia e auditório.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Pará com a formação continuada dos profissionais de saúde e a melhoria dos serviços prestados às pessoas com TEA e suas famílias, fortalecendo políticas públicas de inclusão, acolhimento e bem-estar em todo o território paraense.

Serviço: O CIIR/Cetea é um órgão do Governo do Pará e está localizado na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000, também na capital paraense. Mais informações: (91) 4042-2157/58/59.

