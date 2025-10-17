Pará celebra crescimento e tem liderança no setor agrícola com culturas, como açaí e cacau

Foto: Reprodução | De acordo com a Fapespa, a agricultura impulsionou o PIB do Pará no primeiro trimestre de 2025, alavancada pelas chuvas que contribuíram para a irrigação e o armazenamento hídrico do solo, elevando a estimativa de produção das lavouras no ano corrente.

Neste Dia Nacional da Agricultura (17 de outubro), o Pará celebra sua liderança e destaque nacional no setor agrícola, com as culturas de açaí (1º lugar), cacau (1º lugar), dendê (1º lugar), mandioca (1º lugar), abacaxi (2º lugar), pimenta-do-reino (2º lugar), coco-da-baía (4º lugar) e limão (4º lugar), além de registrar um crescimento de 9,8% no desempenho do setor no primeiro trimestre de 2025, segundo dados da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

De acordo com a Fapespa, a agricultura impulsionou o PIB do Pará no primeiro trimestre de 2025, alavancada pelas chuvas que contribuíram para a irrigação e o armazenamento hídrico do solo, elevando a estimativa de produção das lavouras no ano corrente.

É o caso da produtora de açaí Patrícia do Socorro Lima que, junto com a família, se dedica ao cultivo de açaí, há cinco anos, em Santa Maria do Pará.

“A plantação de açaí para minha família é algo muito importante, porque desde que nós nos dedicamos a trabalhar com o açaí, tudo mudou na nossa vida e hoje já conseguimos fazer a coleta do fruto, proporcionando o sustento da família”, declara.

Esse cenário de crescimento reflete os investimentos no setor agropecuário paraense. O diretor de Agropecuária da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Marcos Grande, celebra o Dia da Agricultura, enfatizando os esforços do Governo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental estadual.

“A Sedap tem promovido diversas ações de fomento, como o programa Território Sustentável, apoio à produção, assistência técnica, incentivo a sistemas sustentáveis, acesso ao crédito e comercialização da produção local. O governo estadual é parceiro neste desenvolvimento e a Sedap atua como instrumento dessa transformação”, ressalta.

Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE, 2025), o Estado apresenta uma perspectiva de expansão agrícola, com destaque para a soja (19%), milho (47%), mandioca (8,3%) e laranja (18,8%).

Para o produtor paraense de feijão caupi e mandioca, o engenheiro agrônomo Benedito Souza, vinculado ao Sistema Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e que trabalha desde a década de 1980 com agricultura familiar, a agricultura é sinônimo de tradição familiar, cultura alimentar e geração de renda.

“A agricultura é muito importante em todos os aspectos, principalmente na geração de emprego e renda, para os envolvidos no processo produtivo. Também tem posição de destaque na produção de alimentos para cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. Agricultura com tecnologia é capaz de promover o desenvolvimento de uma região”, destaca.

As projeções de 2025 reforçam o papel estratégico do estado do Pará no cenário agropecuário brasileiro, com destaque para seu desempenho na Região Norte.

