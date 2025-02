Pará certifica mais de quatro mil pessoas no programa ‘Capacita COP 30’

Foto: Reprodução | Maior programa de educação profissional do Pará supera marca de 16 mil beneficiados e anuncia 36 novos cursos na modalidade EAD.

O governo do Pará entregou nesta terça-feira (18) mais 4.400 certificados para concluintes dos cursos de formação do programa Capacita COP 30. Esta foi a terceira etapa de entrega de certificados do programa que já qualificou mais de 16 mil pessoas em 67 cursos gratuitos nas áreas de turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança. A meta do Estado é certificar mais de 100 mil pessoas até novembro, quando a COP 30 será realizada em Belém.

“Através do Capacita COP 30 permitimos que as oportunidades de emprego advindas desse momento possam ser aproveitadas por pessoas que vivem aqui, no estado do Pará. Além disso temos a compreensão que o conhecimento adquirido representa uma possibilidade de melhorar o currículo, a qualificação, abrir outras oportunidades de emprego no momento seguinte ao evento”, disse o governador do Pará, Helder Barbalho.

A vice-governadora do Pará e presidente do Comitê Estadual para a realização da COP 30, Hana Ghassan, disse que o governo pensa além das duas semanas do evento e quer deixar para a população um legado que não se resume a construção de parques, viadutos e canais.

“O maior legado da COP é humano, é a mudança na vida do povo paraense. E nada no mundo é mais transformador que o conhecimento. Eu tenho certeza que o que os alunos do ‘Capacita’ aprenderam nos cursos oferecidos pelo Estado e suas entidades parceiras, pode mudar a vida das pessoas e suas famílias e juntos podemos ajudar o Pará a crescer e mostrar para o mundo que aqui é um lugar que pode receber bem os seus visitantes”.

Irenil dos Santos da Silva recebeu o certificado de conclusão do curso de manipulação de alimentos e destaca que o curso representa a oportunidade de aperfeiçoamento em sua área de atuação. “Eu já trabalho nessa área, então fazer o curso foi muito proveitoso. Novos caminhos vão se abrindo a partir dessa certificação. É um ponto a mais na nossa carreira. Por isso eu queria agradecer pela oportunidade que estão dando à multidão que está aqui para receber o certificado, pois dias melhores virão para o futuro”, conta.

Certificação em família

Na casa de dona Gilda Brandão, todo mundo participou do Capacita COP 30. A artesã de 70 anos, suas duas filhas e o sobrinho fizeram o curso de turismo. Ela conta que agora eles pretendem usar o conhecimento adquirido para impulsionar a empresa da família, que atua na fabricação de biojoias. “Há muitos anos que eu não estudava. Aí agora que começou o Capacita COP 30 eu disse que iria estudar de novo. A professora foi muito bacana e eu estudei com as minhas filhas, que me incentivaram. Juntas somos mais fortes”, disse.

Sandra Sueli, filha de Gilda, conta que participou do curso para apoiar a família e acabou aproveitando para renovar seus conhecimentos. “Eu fui para incentivar a minha irmã, e mamãe quis participar também. Eu fui junto e gostei do curso. Deu pra aprender muita coisa nova que eu não sabia”, conta.

“Fizemos o curso de turismo, que nos deu conhecimento para valorizar nossa produção de biojóias através da valorização da cultura e da gastronomia. Além disso, o curso deixou nossa família mais unida. Se tiver oportunidade farei outro curso, dessa vez quero aprender inglês”, conclui Gercina Brandão.

Expansão

Durante a entrega de certificados, o governo do Pará anunciou a expansão do programa Capacita COP 30, que a partir de agora, contará com dois novos parceiros: o Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), que oferecerão 36 novos cursos na modalidade de educação a distância (EAD) para todo o Pará.

“Iniciamos com a meta de oferta de 22 mil vagas e agora estamos saltando para 30 mil e com essa parceria com SEST SENAT ampliamos a oferta para mais de 100 cursos diferentes, aumentando o perfil e a oferta de qualificação, ampliando as vagas para que possamos mobilizar um número maior de pessoas. Nossa meta final é certificar 100 mil pessoas até a COP 30”, afirma o governador Helder Barbalho.

“É um legado pós-COP que vai ficar inesquecível com o Estado do Pará. O Pará hoje vai entrar, de fato, no mapa do turismo mundial e a gente precisa, mais do que nunca, capacitar nosso povo para receber o turista e mostrar toda a nossa culinária, todo o nosso ponto turístico, toda a nossa história do Estado do Pará para o mundo todo”, destaca Keynes Lemos, secretário em exercício da SECTET.

Sobre o programa – O “Capacita COP 30” foi lançado pelo Governo Estadual no primeiro semestre de 2024, e busca qualificar a mão de obra para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Desde o dia 8 de março, o programa oferta 67 cursos gratuitos, E com a parceria com SEST/SENAT, anunciada nesta terça (18), chega a 100 cursos diferentes nas áreas de turismo, produção alimentícia, infraestrutura e segurança do trabalho, com modalidades EAD e presencial, em polos da Região Metropolitana de Belém, Santarém, Marajó e Salinópolis. As aulas são ministradas por mais de 25 parceiros, entre secretarias de Governo, instituições de ensino e entidades da iniciativa privada.

“Nós queremos que a COP 30 possa significar uma transformação para nosso estado, uma transformação para nossa capital, mas acima de tudo uma transformação na vida das pessoas. Por essa razão a mobilização, a qualificação de mão de obra, o chamamento e a adesão dos paraenses para participar desta transformação é extremamente importante e relevante para nós”, concluiu o governador.

Serviço: Para mais informações sobre os cursos acesso o site do programa.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/02/2025/09:39:35

Curtir isso: Curtir Carregando...