Pará chega a 2 mil mortos por coronavírus nesta sexta-feira (22)

(Foto:Wagner Santana/Diário do Pará) Nesta sexta-feira (22), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou mais 46 casos confirmados de covid-19 nas últimas horas no estado. Agora são 22.697 casos no Pará.

Além disso, o Pará atingiu a marca de 2.003 óbitos. Além desses dados, 13.912 pessoas estão recuperadas da doença no estado.

#Boletim A atualização ocorreu às 19h de 22.05.2020. pic.twitter.com/y3TERwcVRB — Sespa Pará (@SespaPara) May 22, 2020

O governador Helder Barbalho divulgou, ainda na noite desta sexta-feira, que mais 130 leitos de UTI serão ampliados nas próximas 48 horas, para melhor atender a população da região metropolitana e do interior do Pará. Veja o pronunciamento do governador:

Ampliaremos para mais 130 leitos de UTI nas próximas 48 horas, para melhor atender a população da região metropolitana e do interior do Pará. pic.twitter.com/z1Zuwx38M4 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) May 22, 2020

No final da tarde desta sexta-feira (22), a Sespa também divulgou a chegada de 80 respiradores:

Acabam de chegar 80 respiradores e, domingo (24), outros 40 do Ministério da Saúde para ajudar na ampliação da estrutura de saúde. 🏥 pic.twitter.com/yd5xzq0Awm — Sespa Pará (@SespaPara) May 22, 2020

