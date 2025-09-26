Pará concentra quase 70% da produção nacional e impulsiona valor do açaí a mais de R$ 1 bilhão em 2024

Foto: Reprodução | Em 2024, a produção nacional cresceu 3,6% e atingiu 247,5 mil toneladas, sendo o Pará o grande motor desse resultado

O açaí ultrapassou, pela primeira vez, a marca de R$ 1 bilhão em valor de produção no Brasil em 2024. De acordo com a pesquisa Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS 2024), divulgada nesta quinta-feira (25/9) pelo IBGE, o fruto movimentou R$ 1,023 bilhão, um avanço de 19,9% em relação a 2023.

O desempenho tem forte influência do Pará, que responde por quase 70% de toda a produção nacional. O estado produziu 68,1% do volume total de açaí do país, consolidando sua posição como o principal polo extrativista do fruto. Em 2024, a produção nacional cresceu 3,6% e atingiu 247,5 mil toneladas, sendo o Pará o grande motor desse resultado.

No ranking nacional, o município paraense de Limoeiro do Ajuru lidera a produção, com 50 mil toneladas – quase um quinto de todo o volume brasileiro. Outros três municípios do Pará também aparecem entre os cinco maiores produtores: Oeiras do Pará, Afuá e Inhangapi. A única exceção na lista é Codajás, no Amazonas.

Com a força do açaí, o grupo dos produtos alimentícios no extrativismo vegetal brasileiro alcançou R$ 2,009 bilhões em valor de produção, alta de 8,1%. O fruto amazônico passou a representar mais da metade desse total (50,9%), enquanto a erva-mate perdeu espaço, caindo de 31,8% para 26% de participação, com redução de 11,3% no valor de produção (R$ 522,8 milhões).

No extrativismo vegetal como um todo, o Brasil registrou aumento de 13% em 2024, movimentando R$ 7 bilhões, impulsionado principalmente pelos produtos madeireiros, que avançaram 17,4% e somaram R$ 4,613 bilhões.

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/10:31:54

