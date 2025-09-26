Pará concentra quase 70% da produção nacional e impulsiona valor do açaí a mais de R$ 1 bilhão em 2024
Foto: Reprodução | Em 2024, a produção nacional cresceu 3,6% e atingiu 247,5 mil toneladas, sendo o Pará o grande motor desse resultado
O açaí ultrapassou, pela primeira vez, a marca de R$ 1 bilhão em valor de produção no Brasil em 2024. De acordo com a pesquisa Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS 2024), divulgada nesta quinta-feira (25/9) pelo IBGE, o fruto movimentou R$ 1,023 bilhão, um avanço de 19,9% em relação a 2023.
O desempenho tem forte influência do Pará, que responde por quase 70% de toda a produção nacional. O estado produziu 68,1% do volume total de açaí do país, consolidando sua posição como o principal polo extrativista do fruto. Em 2024, a produção nacional cresceu 3,6% e atingiu 247,5 mil toneladas, sendo o Pará o grande motor desse resultado.
No ranking nacional, o município paraense de Limoeiro do Ajuru lidera a produção, com 50 mil toneladas – quase um quinto de todo o volume brasileiro. Outros três municípios do Pará também aparecem entre os cinco maiores produtores: Oeiras do Pará, Afuá e Inhangapi. A única exceção na lista é Codajás, no Amazonas.
Com a força do açaí, o grupo dos produtos alimentícios no extrativismo vegetal brasileiro alcançou R$ 2,009 bilhões em valor de produção, alta de 8,1%. O fruto amazônico passou a representar mais da metade desse total (50,9%), enquanto a erva-mate perdeu espaço, caindo de 31,8% para 26% de participação, com redução de 11,3% no valor de produção (R$ 522,8 milhões).
No extrativismo vegetal como um todo, o Brasil registrou aumento de 13% em 2024, movimentando R$ 7 bilhões, impulsionado principalmente pelos produtos madeireiros, que avançaram 17,4% e somaram R$ 4,613 bilhões.
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com