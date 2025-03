Pará conclui fevereiro de 2025 com redução de 74% roubos e 35% em furtos

(Foto: Reprodução) – Na série histórica, fevereiro deste ano encerrou como o melhor mês desde 2010

O Governo do Pará segue trabalhando firme para reduzir os índices de criminalidade em todo o território paraense. Em fevereiro de 2025 o Estado alcançou a redução de 74,3% nos índices de roubo e de 35% em furtos, comparando com o mesmo mês de 2018. De acordo com o levantamento, fevereiro de 2025 é o melhor resultado de toda a série histórica, desde 2010.

O dado divulgado nesta quinta-feira (13) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), aponta que em fevereiro deste ano o Pará registrou 2.393 roubos e 5.929 furtos. Em relação a fevereiro do ano passado, a análise aponta uma redução de 21% de roubos, com 651 casos a menos e de 9% no índice de furtos, quando foram computadas 6.506 ocorrências.

“Em fevereiro de 2025, o Estado registrou uma notável queda nos crimes contra o patrimônio, demonstrando a eficácia das estratégias de segurança implementadas. Os roubos apresentaram uma redução expressiva de 74,3% em comparação com fevereiro de 2018, evidenciando um ambiente mais seguro para a população. Os furtos também acompanharam essa tendência de queda, com uma diminuição de 35% no mesmo período. Esses resultados refletem o compromisso contínuo das forças de segurança em proteger o patrimônio dos cidadãos e garantir a ordem pública em todo o Pará”, apontou Ualame Machado, secretário de Segurança Pública do Pará.

Somente em roubos, comparando com os meses de fevereiro de 2023 e 2022, as porcentagens de redução são expressivas. Em relação a fevereiro de 2023, com 3.447 casos e fevereiro de 2022, com 4.702 ocorrências, as reduções são 30,58% e 49,11%, respectivamente. Em relação a furtos, a redução foi de 8% em comparação com fevereiro de 2023, que computou 6.429 casos, e de 8,2% no comparativo com fevereiro de 2022 que fechou com 6.461 ocorrências.

Acumulado – Ainda segundo os dados divulgados, foram registrados 5.034 casos de roubos nos meses de janeiro e fevereiro 2025, enquanto em 2024 o número foi de 6.458, representando uma redução de 22%. Em relação ao mesmo período de 2019 e 2018, com 15.134 e 20.117 as reduções são de 67% e 75%, respectivamente.

Ainda no acumulado, os casos de furtos este ano foram 12.539 apontando uma diminuição de 9% relação ao ano passado que fechou com 13.774 casos. As maiores reduções são referentes a 2019 e 2018, em que as reduções atingem 35% e 34%, respectivamente.

Somente em 2025, o Estado ampliou a estratégia de segurança com a aquisição de mais 50 totens que somarão com os existentes. Entregou ainda, delegacias, armamentos não letais e fuzis de alta precisão, assim como 10 viaturas blindadas para as polícias Militar e Civil. Investimentos que somam com as operações de criminalidade realizadas nestes dois meses.

“O Governo do Pará tem intensificado seus esforços no combate aos crimes contra o patrimônio, implementando diversas ações estratégicas. Em 2025, foi assinada uma ordem de serviço para a instalação de mais totens de segurança em pontos estratégicos, além da entrega de novas viaturas e delegacias modernizadas para fortalecer a atuação das forças policiais. Adicionalmente, está prevista a ampliação do efetivo policial com os concursos públicos em andamento, visando aumentar a presença e a capacidade de resposta do Estado na proteção dos cidadãos e seus bens”, disse Ualame.

Região Metropolitana de Belém – Esta redução de crimes contra o patrimônio foi registrada na Região Metropolitana de Belém (RMB). Na série histórica dos registros de roubo de 2010 a 2025, a RMB atingiu em fevereiro de 2025 o menor índice com 1.621 casos. Em relação a 2024, a redução é de 17% mas atinge 73,3% quando comparado a fevereiro de 2018 que computou 6.077 ocorrências.

Em furtos, a RMB atingiu em fevereiro de 2025 cerca de 2.649 casos contra 4.192 de 2020, sendo uma diminuição de 37%. Quando comparado com o mesmo mês de 2019, que fechou com 4.482, o declínio atinge 41%.

Fonte: Ingrid Sales – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2025/16:48:18

