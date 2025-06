Pará conquista 4 novas vagas na Câmara dos Deputados após decisão do STF

(Foto: Reprodução) – Pará amplia sua força política com 4 novas cadeiras na Câmara

Belém, 25 de junho de 2025 – O estado do Pará será um dos maiores beneficiados com a nova redistribuição de cadeiras da Câmara dos Deputados. Aprovada nesta quarta-feira (25) pelo Senado, a proposta eleva de 513 para 531 o número total de deputados federais, sendo que o Pará receberá 4 novas vagas — o maior acréscimo possível, junto com Santa Catarina.

A mudança é baseada no Censo Demográfico de 2022, que apontou um crescimento expressivo da população paraense. A representação atual estava defasada em relação ao número real de habitantes, o que motivou uma ação direta do governo estadual.

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou em 2023 que o Congresso deveria ajustar a proporcionalidade da Câmara até 30 de junho de 2025. O Pará foi protagonista nesse processo ao questionar formalmente a omissão do Congresso em atualizar os dados de representação.

🗳️ Como fica a bancada do Pará

Com o acréscimo, o número de deputados federais do Pará passará de 17 para 21 a partir da legislatura de 2027, com eleições já adaptadas em 2026. Essa mudança fortalece a voz do estado nas decisões nacionais e aumenta sua participação nas comissões, na distribuição de recursos e na formulação de políticas públicas.

💰 Impacto e custo

Embora o impacto estimado de todas as novas vagas seja de R$ 64,6 milhões por ano, o relator do projeto incluiu uma emenda que proíbe aumento real de despesa. A intenção é evitar que o crescimento da bancada signifique mais custos para os cofres públicos além da inflação já prevista.

🏛️ Um passo histórico

Para líderes políticos do estado, a conquista é histórica. Representantes destacam que o Pará, com mais de 8,1 milhões de habitantes, estava sendo sub-representado há anos. Agora, com 21 deputados, o estado se alinha melhor à sua realidade demográfica e econômica.

Fonte: Pará Política e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2025/16:51:19

