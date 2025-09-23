Pará conquista medalha de bronze no judô nos Jogos da Juventude Caixa

Foto:Reprodução | Atleta Cláudio Santos, de 16 anos, representa o Estado e garante pódio na categoria -90 kg com apoio do Governo do Pará

O Pará voltou a subir ao pódio nos Jogos da Juventude Caixa nesta segunda-feira (22), com a conquista da medalha de bronze pelo judoca Cláudio Santos, de 16 anos. O atleta garantiu o terceiro lugar na categoria -90 kg, após vencer o representante de Santa Catarina, reforçando o protagonismo do judô paraense na competição nacional.

A participação dos atletas paraenses é viabilizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que acompanha e apoia as delegações durante todo o evento. Nesta terceira e última fase dos Jogos da Juventude, o Pará compete nas modalidades de badminton, taekwondo, judô, vôlei e handebol. As disputas seguem até o próximo dia 25.

Jovem talento celebra conquista

Após garantir a medalha, Cláudio Santos destacou o apoio recebido ao longo da trajetória até o pódio. “Estou levando essa medalha para o meu Estado, para a minha família e minha academia, que sempre me ajudam muito e torceram por mim nesse dia de hoje. E eu só tenho a agradecer ao Governo do Pará por estar aqui e por ter conseguido essa medalha”, afirmou o judoca.

O titular da Seel, secretário Cássio Andrade, destacou a importância da conquista e do incentivo contínuo ao esporte de base no Estado. Com esse resultado, o Pará soma oito medalhas nos Jogos da Juventude Caixa:

• Futsal feminino: ouro da 3ª divisão, com acesso à 2ª divisão;

• Basquetebol feminino: bronze;

• Ciclismo: bronze na prova de velocidade feminina;

• Wrestling: prata na luta greco-romana individual;

• Wrestling: dois bronzes por equipes (greco-romana e estilo livre);

• Judô: dois bronzes, com Ravi Botega (até 55 kg) e Cláudio Santos (-90 kg).

No quadro geral de medalhas, o Pará ocupa a 23ª colocação.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/09:00:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...