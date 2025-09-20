Pará conquista ouro no futsal feminino e bronze no basquetebol nos Jogos da Juventude

Foto:Reprodução | Delegação paraense soma conquistas em diversas modalidades e reforça protagonismo nacional com apoio do Governo do Estado

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), celebrou mais um resultado expressivo no cenário esportivo escolar. Nesta semana, a equipe de futsal feminino conquistou a medalha de ouro na terceira divisão dos Jogos da Juventude Caixa, garantindo também o acesso inédito à segunda divisão nacional. Já no basquetebol feminino, as atletas paraenses asseguraram a medalha e o troféu de bronze.

Na decisão contra São Paulo, o tempo normal terminou empatado em 1 a 1. Nos pênaltis, após uma série equilibrada, a jovem Ana Braga brilhou ao converter sua cobrança nas alternadas e contou com o erro da adversária, confirmando o título para o Pará.

O técnico Dhones Oliveira destacou a superação do grupo. “A gente entrou com três meninas machucadas, passamos a noite tratando, cuidando, e conseguir êxito é muito gratificante. O pênalti é uma sensação absurda, uma loteria muito louca, mas graças a Deus fomos abençoados e conseguimos a vitória”, disse.

Ele também agradeceu o apoio recebido. “O Governo do Pará, através da Seel, trouxe a gente para a competição e deu todo esse respaldo. Esse suporte foi fundamental para a conquista”, completou.

A autora do gol do título, Ana Braga, ressaltou a união do elenco. “Somos merecedores de tudo. Graças a Deus conseguimos o acesso e chegamos à final para fazer uma linda história. Foram dias longe de nossa família, mas valeu a pena. Agora é voltar para o Pará com a medalha de ouro e o acesso para a segunda divisão”, afirmou.

Outras conquistas paraenses

Até o momento, o Pará já soma medalhas em diferentes modalidades:

Futsal feminino: ouro e troféu da 3ª divisão, com acesso à 2ª divisão;

Basquetebol feminino: medalha e troféu de bronze;

Ciclismo: bronze na prova de velocidade feminina;

Wrestling: três medalhas (prata na luta greco-romana individual e dois bronzes por equipes, nas lutas greco-romana e estilo livre).

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, destacou a importância do desempenho dos jovens atletas.

“Essas conquistas mostram o quanto o esporte paraense está crescendo e se fortalecendo em nível nacional. Nossos jovens atletas são talentosos, dedicados e merecem esse reconhecimento. O Governo do Pará segue investindo em estrutura e apoio para que cada vez mais talentos possam surgir e representar o estado com orgulho”, ressaltou.

Próximas disputas

Na noite de quinta-feira (18), o terceiro e último bloco da delegação embarcou para Brasília, onde ainda competirá nas modalidades badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e vôlei.

Jogos da Juventude 2025

Organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), os Jogos da Juventude reúnem cerca de 4.700 atletas de 14 a 17 anos, representando os 26 estados e o Distrito Federal. A competição, que começou no dia 10 de setembro, segue até 25 deste mês, com disputas em 20 modalidades. O Pará participa com uma delegação de 217 atletas em 15 esportes.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/08:00:00

