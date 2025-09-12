Pará conquista primeira medalha nos Jogos da Juventude com bronze no ciclismo

Foto:Reprodução | Elisa Carine, de 15 anos, subiu ao pódio em Brasília e garantiu o primeiro resultado da delegação paraense na competição nacional

O Pará conquistou, na manhã desta quinta-feira (11), a primeira medalha nos Jogos da Juventude 2025, em Brasília (DF). A ciclista Elisa Carine, de 15 anos, garantiu o bronze na prova de velocidade feminina, realizada no Parque Burle Marx. A conquista marca o primeiro pódio da delegação paraense na maior competição multiesportiva do país para atletas de 15 a 17 anos, promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

“Estou muito feliz pela minha medalha de bronze, foi bem difícil. A prova contou com atletas de alto nível e eu estou muito feliz com esse resultado. Amanhã entro em mais uma prova de ciclismo, o objetivo é trazer mais uma medalha para o meu Estado”, comemorou Elisa após a conquista.

Delegação paraense estreia em diversas modalidades

A delegação do Pará participa do evento com 217 integrantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Nesta quinta-feira, além do ciclismo, o Estado estreou também no atletismo, natação e tênis de mesa. No tênis de mesa, o jovem Ryan Souza, de 15 anos, mesmo após derrota na primeira partida, destacou o aprendizado: “É muito bom estar aqui, o clima é bem diferente. Infelizmente não ganhei a minha partida, mas amanhã vamos tentar a primeira vitória e, quem sabe, buscar uma medalha na competição.”

Reconhecimento ao talento da juventude paraense

O secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, ressaltou a importância do resultado e o papel dos Jogos como vitrine para os atletas paraenses.

“A conquista da primeira medalha com a Elisa mostra a força do esporte paraense e o talento da nossa juventude. Mais do que subir ao pódio, é importante ver nossos atletas representando o Pará com dedicação, garra e entusiasmo em uma das maiores competições do país. Temos certeza de que outros bons resultados virão até o fim dos Jogos”, destacou.

Próximas etapas

Neste primeiro bloco, a delegação do Pará conta com 52 atletas distribuídos entre atletismo, ciclismo, ginástica artística, natação e tênis de mesa.

12 de setembro: embarque do segundo grupo, com disputas em wrestling (luta olímpica), basquete, futsal e vôlei de praia.

18 de setembro: embarque do terceiro bloco, que competirá em badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e vôlei.

A programação esportiva continua nesta sexta-feira (12), a partir das 8h40, com provas em todas as modalidades do primeiro bloco.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/07:33:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...