Pará declara emergência ambiental e climática por 180 dias úteis

Medida reforça ações contra desmatamento, queimadas e eventos extremos em todo o estado | FOTO: MAYCON NUNES/Arquivo

Medida reforça ações contra desmatamento, queimadas e eventos extremos em todo o estado

O Governo do Pará publicou nesta quarta-feira (20) o Decreto nº 4.868/2025, que declara situação de emergência ambiental e climática em todo o estado, pelo prazo de 180 dias úteis.

A medida tem como objetivo ampliar a capacidade de resposta do Estado frente ao agravamento dos impactos ambientais, como desmatamento, queimadas e eventos climáticos extremos que ameaçam o equilíbrio ecológico e a segurança da população.

Assinado pelo governador Helder Barbalho, o decreto fundamenta-se em legislações estaduais, federais e compromissos internacionais, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU e o Acordo de Paris.

Entre os principais eixos da medida estão o fortalecimento da governança ambiental, a proteção emergencial das florestas e recursos hídricos, e a implementação de medidas em áreas vulneráveis.

Ações imediatas

Durante o período de vigência, estão autorizadas ações como:

Instalação de bases fixas e móveis de fiscalização ambiental;

Uso controlado do fogo para fins específicos, como agricultura tradicional, combate a incêndios, pesquisas científicas e capacitação de brigadistas;

Contratação emergencial de obras, serviços e pessoal temporário para atuação direta na mitigação dos efeitos da crise ambiental.

Além disso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (SEMAS) coordenará as ações em conjunto com órgãos como o Corpo de Bombeiros Militar, a Defesa Civil, a Secretaria de Segurança Pública (SEGUP) e a Secretaria de Saúde (SESPA).

Multissetorial e urgente

O decreto estabelece a atuação integrada do governo estadual, determinando competências específicas para cada órgão. Enquanto a SEMAS será responsável pela emissão de alertas, fiscalização e articulação institucional, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atuarão na linha de frente do combate aos focos de incêndio e na resposta às comunidades afetadas.

A Secretaria de Segurança Pública fornecerá apoio logístico e segurança nas áreas atingidas, enquanto a Secretaria de Saúde coordenará medidas de proteção à saúde da população exposta aos riscos ambientais, especialmente nas regiões mais impactadas pela fumaça, poluição e escassez de água.

Recursos e fiscalização

O governo poderá abrir créditos extraordinários, dispensar licitações para compras e serviços emergenciais, desde que respeitados os limites legais, e firmar convênios com instituições públicas para fortalecer a resposta ao cenário crítico. A contratação de pessoal por tempo determinado também está autorizada, visando garantir agilidade na execução das ações previstas.

O decreto também revoga quatro decretos anteriores sobre o tema, unificando as medidas em um novo marco normativo para a emergência ambiental no estado.

Fonte: diariodopara/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2025/11:49:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...