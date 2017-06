Pará é beneficiado com caminhões coletores de lixo

Vinte municípios da região sul e sudeste do Pará serão contemplados com 25 caminhões coletores de lixo doados pelo Governo Federal. A cerimônia de entrega ocorre neste sábado (1º), às 11h, em Marabá.

Os equipamentos, adquiridos por meio de recursos de emenda da bancada parlamentar paraense, são parte de um conjunto de medidas adotadas pelo Ministério da Integração Nacional para melhorar os serviços e a qualidade de vida da população na área de limpeza urbana.

Dentre os municípios contemplados estão: Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Conceição do Araguaia, Camaru do Norte, Eldorado dos Carajás, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Jacundá, Marabá, Novo Repartimento, Pacajá, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, Tucuruí e Santa Maria das Barreiras.

Nos próximos meses, mais 70 caminhões serão entregues às cidades das demais regiões do Estado, totalizando 104 equipamentos de coleta de lixo.

Fonte: DOL.

