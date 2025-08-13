Pará e China discutem novas parcerias comerciais

O governador Helder Barbalho e o embaixador Zhu Qingquiao em encontro no Palácio do Governo | Marcos Santos/ Agência Pará

O embaixador da China disse, ao governador Helder, que seu país está confiante no sucesso da conferência ambiental na capital paraense

O governador do Pará, Helder Barbalho, recebeu ontem o embaixador da China, Zhu Qingqiao, no Palácio do Governo, em Belém. Ambos trataram sobre parceria econômica e abertura de novos mercados, além de exporem suas expectativas para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerá em novembro na capital paraense.

Helder Barbalho apresentou ao embaixador chinês o panorama econômico estadual, que inclui principalmente a produção de aço, rastreabilidade bovina e pecuária sustentável. Também destacou a importância da parceria com o país asiático, consolidado como segunda potência econômica do planeta.

“É uma grande satisfação recebê-lo. A China é o nosso maior parceiro comercial; representa mais de 50% das nossas exportações, sejam de commodities minerais ou proteína animal. E queremos, cada vez mais, fortalecer esta relação comercial e diplomática. Sabemos que a China sinaliza em convergência com esta iniciativa já implementada aqui no Estado da rastreabilidade bovina. O Pará tem o compromisso de, até 2026, ter 100% da nossa pecuária rastreada individualmente”, informou o governador.

Helder Barbalho frisou, ainda, que “hoje nós temos 50 mil unidades bovinas rastreadas individualmente, garantindo integridade produtiva para a indústria da carne e uma sinalização para o consumidor de que está consumindo o animal que tem no seu histórico todo o processo de integridade ambiental necessária em uma atividade sustentável. Queremos, portanto, apresentar e aprofundar estas discussões, até porque a maioria da exportação da nossa pecuária é exatamente para a China, para que nos fortaleça internamente, junto aos produtores de pecuária, de que boas práticas representam novos mercados”.

POTENCIAL

O embaixador Zhu Qingqiao destacou o amplo potencial da China, principalmente como maior consumidora de carne e grande investidora em modais e infraestrutura para expandir a atividade comercial.

Ele ressaltou ainda que o comércio chinês se preocupa com as mudanças climáticas. “A nossa tarefa principal, para a China e para o Brasil, é buscar o desenvolvimento mais sustentável. E o Pará já deu um passo importante ao tentar exportar 100% de carne rastreada. Acho que o Pará tem muitas vantagens para aumentar ainda mais essa relação econômica com a China. Os êxitos conseguidos pelo Estado no setor de transformação, com desenvolvimento verde e proteção ao meio ambiente, e especialmente para impulsionar essa sustentabilidade do desenvolvimento social. Pode acreditar que a China e o Brasil vão estreitar ainda mais as cooperações, tanto para o Estado como o Brasil inteiro, porque já estamos construindo uma comunidade de futuro compartilhado”, enfatizou o embaixador.

Embaixador agradece Estado por empenho pela COP30

Outro assunto abordado no encontro foi a preparação da capital paraense para sediar a COP30. Helder Barbalho detalhou o legado do evento para a região.

Segundo o governador do Pará, “neste momento que antecede a COP30, nós, no âmbito local, estamos trabalhando arduamente com a oportunidade de sediarmos este que é o maior evento de mudanças climáticas do mundo, com a preparação da nossa cidade, com transformações urbanas importantes, que resultam em legados estratégicos para a nossa capital. Legados no âmbito da mobilidade urbana, nas obras de infraestrutura, saneamento, abastecimento de água, macrodrenagem, de novos equipamentos públicos que incrementam a cidade para uma condição de receptividade, de hospitalidade, inclusive fortalecendo uma nova agenda que antes não representava de forma robusta, que é a agenda turística”.

O embaixador chinês agradeceu ao Governo do Pará pelo empenho para realizar a COP30. “É uma causa extremamente importante para todos. Por isso, estamos muito confiantes de que o Brasil vai realizar com sucesso a COP”, afirmou Zhu Qingqiao.

Fonte: Diário do Pará /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/15:24:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...