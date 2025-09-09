Pará e Guiana Francesa discutem acordo de cooperação entre os territórios

(Foto: Reprodução) – O encontro teve como principal objetivo identificar, em parceria, os principais eixos de colaboração entre os dois territórios, com vistas à implementação de um acordo entre o Estado do Pará e a Coletividade Territorial da Guiana Francesa (CTG).

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), representada pelo titular da pasta, Paulo Bengtson, reuniu-se com o representante da Coletividade Territorial da Guiana Francesa (CTG), Christian Haridas.

O encontro teve como principal objetivo identificar, em parceria, os principais eixos de colaboração entre os dois territórios, com vistas à implementação de um acordo entre o Estado do Pará e a Coletividade Territorial da Guiana Francesa (CTG). A iniciativa busca desenvolver estratégias integradas no âmbito do Programa Interreg de Cooperação Amazônica (PCIA).

Paulo Bengtson destacou a relevância da agenda para a implementação de ações estratégicas, voltadas à promoção de oportunidades de diálogo entre diferentes setores e à consolidação de iniciativas conjunta, com foco no desenvolvimento econômico sustentável, na preservação do meio ambiente, em benefício dos povos amazônicos.

Christian Haridas ressaltou que “a Guiana Francesa, região ultraperiférica da União Europeia situada no coração da Amazônia, compartilha com o Estado do Pará importantes desafios ambientais, econômicos e sociais, que poderíamos discutir visando planejar inúmeras oportunidades de colaboração.”

Ainda sobre a possibilidade de ações integradas, Haridas propôs uma dinâmica concreta de cooperação, por meio da realização de workshops online entre a Guiana Francesa e o Pará. Os encontros terão como foco a divulgação de oportunidades de financiamento europeu — especialmente por meio da promoção de conexões entre portadores de projetos de ambos os lados da fronteira, com vistas à construção de parcerias efetivas, reforçou.

Sobre o Programa Interreg de Cooperação Amazônica (PCIA), é uma iniciativa financiada pela União Europeia cujo objetivo é promover o desenvolvimento sustentável e fortalecer a integração regional na Amazônia. O programa é coordenado pela Coletividade Territorial da Guiana Francesa (CTG), e reúne esforços de países e estados amazônicos, incluindo Guiana Francesa, Suriname, Guiana e os estados brasileiros do Pará, Amapá e Amazonas.

A proposta do PCIA está estruturada em eixos estratégicos que abrangem temas cruciais para a região, como gestão de riscos, economia circular, preservação da biodiversidade e aprimoramento dos serviços de saúde e educação. As ações são viabilizadas por meio de recursos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER-CTE), com foco em projetos que promovam soluções inovadoras e cooperação transfronteiriça.

