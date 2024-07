Pará é o estado que mais reduziu Mortes Violentas Intencionais em 2023

(Foto: Reprodução)- Os dados, divulgados nesta quinta-feira (18), indicam o Pará como líder no ranking de redução dos números absolutos e 4º lugar na variação da taxa por 100 mil habitantes.

O Estado do Pará continua se destacando nacionalmente na redução dos indicadores de Mortes Violentas Intencionais (MVI) entre os anos de 2023 e 2022, conforme apontado em um estudo apresentado na 18ª edição do Anuário de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Os dados, divulgados nesta quinta-feira (18), indicam o Pará como líder no ranking de redução dos números absolutos e 4º lugar na variação da taxa por 100 mil habitantes.

Os crimes relacionados a MVI’s abrangem delitos graves, como homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio. Além disso, as estatísticas também consideram os dados relacionados à atuação policial, incluindo a letalidade e mortalidade, levando em consideração os agentes de segurança envolvidos.

Segundo as análises, em 2023 o Pará registrou 2.662 casos de MVI contra 3.018 em 2022, com 356 casos a menos, colocando o estado paraense como destaque, a frente das unidades federativas (UF’s) como Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Entre os dois anos, a variação da taxa por 100 mil habitantes é de 11,8%, colocando o Pará em quarto lugar no ranking nacional.

“Os dados são essenciais para avaliar a eficácia das políticas de segurança e das medidas preventivas e repressivas. O resultado positivo demonstra a eficácia das medidas adotadas e o impacto direto na proteção da população”, reforça o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“Foi publicado mais um anuário da segurança pública do ano 2024, relativo aos dados de 203, comparado com 2022, o Pará mais uma vez é destaque, primeiro colocado em relação ao ranking de transparência dos dados da criminalidade, o Pará é o estado do Brasil com melhor qualidade nos seus dados estatísticos. Segundo ponto de destaque é que o Pará não possui qualquer cidade entre as 10 mais violentas do Brasil como já tivemos antes. E um terceiro ponto de destaque é de que o Pará é o primeiro lugar na redução em número absoluto de mortes no Brasil, ou seja, é o estado do Brasil que mais reduziu o número de mortes violentas intencionais em 2023. Isso é fruto de um trabalho integrado, de um trabalho árduo, diuturno das forças de segurança e muito investimento em equipamentos, mas também no seu efetivo, na capacitação e na melhoria do seu efetivo policial”, afirmou.

Ainda segundo o estudo, o Pará ficou à frente da média nacional, que teve uma redução de 3,4% em suas taxas por 100 mil habitantes em 2023, em relação ao ano anterior. As análises reforçam o empenho do Sistema de Segurança Pública Estadual em combater a criminalidade para a manutenção da queda nos índices de criminalidade em todo o Estado, com ações efetivas e contínuas no enfrentamento ao crime.

“Estamos agindo com a presença ostensiva da polícia nas ruas, além da atuação precisa nas investigações qualificadas, que vêm nos ajudando a alcançar e identificar padrões de quadrilhas. Esse trabalho integrado com as forças de segurança, reunindo nossos três pilares estratégicos – investimento, inteligência e integração – tem surtido efeito e colocando o Pará entre os estados que mais reduziram a criminalidade no Brasil de forma sistemática”, reitera o secretário.

Municípios paraenses fora de ranking das cidades mais violentas

O anuário também listou as 10 principais cidades mais violentas em 2023, sendo que nenhuma cidade do Pará consta na lista. Na edição anterior do anuário, a cidade de Altamira, no sudoeste paraense, estava incluída em 7º lugar e agora, após medidas assertivas adotadas pelo Governo Estadual não figura mais no ranking.

Em 5 anos, o Estado aumentou o investimento na área da segurança, com objetivo de garantir mais segurança aos paraenses, combatendo as ações criminosas e reduzindo, consideravelmente, os números da criminalidade em todo o Estado. Além de investimento em novas viaturas, unidades policiais, batalhões de polícia militar, novos fardamentos, armamentos, o estado inovou ainda, na aquisição de equipamentos de alta tecnologia a exemplo dos 50 totens de segurança pública instalados para atender chamadas de urgência e emergência da população.

Crimes Violentos Letais

Outra análise favorável ao Pará na 18ª edição do Anuário Brasileiro é a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais – que inclui homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte – na comparação entre 2023 e 2022. Em números absolutos, o ano passado registrou 2.137, apontando uma redução de 10,7% em relação a 2022 que contabilizou 2.395 CVLI’s.

A taxa de redução foi a sexta maior dentre as unidades federativas. Já na variação em números absolutos, em que foram 258 registros a menos entre os dois anos, o estudo colocou o Pará no 3º lugar, dentre todas UF’s, ficando a frente de estados como Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás.

