Pará entrega mais de R$ 6 milhões em equipamentos para reforço da Segurança Pública

Foto: Marco Santos/ Ag. Pará | Foram entregues submetralhadoras, trajes antibomba, maletas periciais, raio-x portátil, lasers, magnificadores ópticos e uma viatura policial.

O Governo do Estado do Pará realizou, nesta terça-feira (3), a entrega de novos equipamentos voltados ao fortalecimento do sistema de segurança pública estadual. A solenidade ocorreu no Boulevard das Feiras, na Estação das Docas, em Belém, e contou com a presença do governador Helder Barbalho. Foram entregues submetralhadoras, trajes antibomba, maletas periciais, raio-x portátil, lasers, magnificadores ópticos e uma viatura policial.

Durante o evento, Helder Barbalho ressaltou a importância das novas aquisições para a atuação das forças de segurança no enfrentamento à criminalidade. Segundo ele, os equipamentos já estão prontos para uso imediato em campo.

“A partir das entregas de hoje, vamos fortalecer as ações da Polícia Civil do nosso estado, inclusive com olhar ao grupo especializado, ao time que faz um enfrentamento direto, não apenas investigativo, mas direto à criminalidade no Pará. Sendo assim, é muito importante que possamos estar bem equipados para combater a criminalidade. Além disto, hoje fortalecemos ações vinculadas à nossa polícia científica com equipamentos para perícia”, destacou o governador.

Ele também chamou atenção para a entrega de dois trajes antibomba, que, segundo ele, são fundamentais em um cenário de preparação do estado para grandes eventos internacionais. “Hoje também entregamos os trajes antibomba, que são muito importantes, pois o Estado se estrutura para eventos internacionais e isso reforça a estratégia de combate nesse sentido, dessa especificidade de equipamentos de segurança, por meio de equipamentos modernos que chegam para fortalecer essa infraestrutura”, afirmou.

Outro ponto destacado por Helder foi a entrega de uma viatura policial, fruto de apreensão judicial, que agora será utilizada oficialmente pela Polícia Civil.

“Além dos equipamentos, estamos entregando uma viatura, um veículo que foi capturado a partir de operação da Polícia Civil contra bets ilegais e era fruto de jogos de azar para lesar as pessoas, lesar as famílias, lesar a sociedade. […] este bem […] agora passa a servir ao estado como uma viatura oficial, demonstrando que o Pará combate o crime e desmobiliza financeiramente as associações criminosas”, pontuou.

Os recursos investidos na aquisição dos equipamentos superam R$ 6 milhões, oriundos do tesouro estadual e de fundos de investimento estaduais e federais de segurança pública. As Polícias Civil, Militar e Científica foram contempladas com os novos recursos.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, também destacou a relevância das entregas e o esforço contínuo de investimentos no setor.

“Temos feito grandes entregas, não só investimentos em equipamentos, mas também em inteligência e capacitação. […] entregamos equipamentos como traje antibomba para que o nosso BOPE da Polícia Militar possa atuar em grandes eventos, em situações delicadas. […] E ainda equipamentos periciais que vão melhorar ainda mais a eficácia das nossas ações e investigações, garantindo a melhor prestação de serviço à população”, disse.

A Polícia Civil recebeu 400 submetralhadoras MPX calibre 9x19MM, da marca Sig Sauer, adquiridas por contratação internacional com recursos do Fundo de Investimento de Segurança Pública (Fisp), além de uma viatura e duas maletas de papiloscopia.“Recebemos uma aquisição muito importante, são armamentos modernos e de uma precisão muito grande, maletas para o trabalho da Papiloscopia […] E hoje ainda recebemos um veículo BMW apreendido pela Justiça […] Inclusive, essa apreensão e a conversão do bem pela justiça, demonstra para a sociedade que a polícia não para o combate ao crime”, afirmou o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Benassuly.

A Polícia Militar foi contemplada com dois trajes antibomba, um raio-x portátil avaliado em R$ 538.773,33, além de 100 magnificadores ópticos e 20 lasers, num total de quase R$ 2 milhões em investimentos. “Hoje tivemos grandes entregas para a segurança pública […] com óculos de visão noturna, miras a laser holográficas […]

Agradecemos ao Governador e ao secretário de segurança pública por todo o investimento que tem sido feito na nossa corporação”, destacou o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior.

A Polícia Científica do Pará recebeu duas maletas para perícia de local de crime, avaliadas em R$ 60.269,26. Os kits incluem indicadores, lupas e outros instrumentos que auxiliam os peritos no levantamento técnico-científico de vestígios.

Segundo a instituição, os equipamentos entregues integram uma série de investimentos contínuos para qualificar as perícias externas e laboratoriais realizadas no estado, incluindo exames toxicológicos e detecção de drogas.Desde o início de 2025, o Governo do Estado já entregou diversas melhorias à Segurança Pública, entre elas a nova sede do Grupamento Fluvial, viaturas blindadas, fuzis, coletes balísticos, totens de segurança e delegacias.

Fonte: /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2025/07:31:58

