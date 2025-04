Pará estreia como expositor na maior feira de cruzeiros do mundo e projeta Santarém e Alter do Chão como destinos estratégicos da Amazônia

Foto: Divulgação | Em Miami, estado paraense é representado por uma empresa portuária e leva atrativos amazônicos ao centro das discussões do setor do turismo náutico de luxo.

Pela primeira vez, o Pará participou como expositor na Seatrade Cruise Global, maior feira mundial da indústria de cruzeiros, realizada entre os dias 7 e 10 de abril, em Miami (EUA). A presença inédita foi protagonizada pela Concessionária Portuária Rio Tapajós, sediada em Santarém, que integrou a comitiva oficial da Embratur ao lado de representantes de grandes portos brasileiros e de órgãos de turismo estaduais.

No estande, o Pará apresentou ao mercado internacional os atrativos naturais e logísticos da região amazônica, com foco em dois destinos que vêm ganhando destaque mundial: Santarém e Alter do Chão. A beleza natural, a biodiversidade e o potencial turístico da região chamaram a atenção de armadores, operadores portuários e autoridades internacionais, levando ao centro do debate global as joias naturais da Amazônia brasileira.

“Participar da Seatrade é uma chance única de dialogar com os principais players do setor e mostrar que o Pará está pronto para receber mais escalas e investimentos. Levamos conosco os encantos de Alter do Chão, o potencial de Santarém e a força da Amazônia”, afirmou Carlos Alexandre, diretor administrativo da Rio Tapajós.

A Rio Tapajós foi uma das representantes brasileiras ao lado dos portos de Santos (SP), Rio de Janeiro (Pier Mauá), Itajaí, e dos órgãos estaduais de turismo da Bahia e Amazonas. A participação incluiu reuniões técnicas com armadores internacionais e painéis sobre infraestrutura, sustentabilidade e novas rotas na América do Sul.

Entre os momentos mais aguardados da programação, esteve a visita técnica ao novo Terminal de Passageiros da MSC Cruises em Miami, considerado um dos mais modernos do mundo. O evento contou com a participação de representantes do Brasil, Chile, Uruguai e Argentina, além de gestores de destinos turísticos, operadores portuários e autoridades — entre eles, os representantes da Rio Tapajós.

Temporada 2025/2026: desafios e articulações

A temporada 2025/2026 enfrentará uma redução no número de cruzeiros navegando pela Amazônia, impactando diretamente destinos como Santarém e Alter do Chão. O principal fator é o elevado custo da praticagem na região, considerado um dos mais altos do mundo, o que torna as operações turísticas menos competitivas e afasta possíveis escalas de cruzeiros na região.

Além disso, a exigência de vistos para tripulantes estrangeiros, prevista para entrar em vigor em julho de 2025, pode impactar negativamente o setor. A medida, fundamentada no princípio da reciprocidade, requer que tripulantes de países como Estados Unidos, Canadá e Austrália obtenham vistos para trabalhar em embarcações que operam no Brasil. Representantes do setor de cruzeiros expressam preocupações de que essa exigência possa desestimular as companhias a incluir portos brasileiros em seus roteiros, especialmente devido aos custos adicionais e à burocracia envolvida.

Apesar desses desafios, a Concessionária Rio Tapajós mantém um trabalho ativo de articulação com as principais operadoras internacionais. Como resultado, Santarém e Alter do Chão permanecem entre os destinos escolhidos por cruzeiros relevantes que farão escala na região. Já para a temporada 2026/2027, que se mostra ainda mais promissora, conseguimos antecipar a captação de novas embarcações e seguimos empenhados em consolidar o crescimento sustentável do turismo náutico na Amazônia”, destacou Carlos Alexandre.

A expectativa é de avanços significativos nas negociações para as próximas temporadas, que já prevê o retorno de grandes embarcações com mais de 3 mil passageiros a Santarém.

Temporada 2024/2025

A temporada 2024/2025 de cruzeiros já comprova o impacto positivo do setor na economia local. Santarém e Alter do Chão receberam 23 navios de cruzeiro, totalizando cerca de 17 mil turistas desembarcados. Com um gasto médio estimado em R$ 750 por visitante durante o dia de permanência, a movimentação gerou uma injeção direta de aproximadamente R$ 12,7 milhões na economia da região, beneficiando empreendedores locais dos setores de gastronomia, artesanato, transporte, guias turísticos e demais serviços relacionados à cadeia do turismo.

Futuro

A presença da concessionária no evento reforçou o protagonismo da região na agenda internacional do setor. A participação ocorre em um momento em que Santarém e Alter do Chão vêm ganhando destaque entre os destinos amazônicos mais procurados, sobretudo pela atuação da Rio Tapajós no fortalecimento da infraestrutura e na articulação com companhias internacionais.

Serviço: A Concessionária Portuária Rio Tapajós administra os terminais hidroviários de Santarém, Santana do Tapará, Alter do Chão e os píeres da orla de Santarém, por meio de contrato de concessão firmado com a Prefeitura Municipal.

