Pará exporta mais do que importa dos EUA, veja as medidas tomadas

Foto: Reprodução | A indústria representa 31,76% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual.

A Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) afirma que o Pará é o 8º Estado brasileiro que mais exporta para os Estados Unidos e o 12º importador do país. A balança comercial é superavitária, ou seja, o estado exporta mais do que importa. No primeiro semestre deste ano, o saldo positivo foi de US$ 103 milhões.

A indústria representa 31,76% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. “O Pará é um dos três Estados do Brasil com as maiores contribuições industriais às suas respectivas economias locais, atrás somente de Rio de Janeiro e Amazonas”, informou a Fiepa, em nota na última quinta-feira (7).

Entidades analisam impacto de tarifas adicionais

Capacidade de diálogo, estudo do cenário e mitigação de danos são medidas já adotadas pela Fiepa, pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral) e pela Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), que acompanham as tarifas adicionais impostas pelos EUA a produtos brasileiros.

O Simineral destacou: “Neste momento, o setor mineral está compondo um grupo de estudos em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Pará (Sedeme) e a Fiepa, com o objetivo de analisar tecnicamente os possíveis impactos à luz da realidade do setor produtivo paraense”.

A Fiepa afirmou: “Atuamos de forma articulada com os governos estadual e federal, promovendo um diálogo técnico e diplomático com as autoridades norte-americanas, na tentativa de mitigar eventuais danos à nossa produção”.

Medidas preventivas e estratégicas

Segundo a federação, “é fundamental adotar medidas preventivas e estratégicas em todos os níveis para proteger as cadeias produtivas, sobretudo as mais sensíveis, que têm relevância econômica, social e ambiental para a Amazônia. Nosso objetivo é buscar soluções que garantam a competitividade do setor, preservem empregos e mantenham o papel dessa cadeia no desenvolvimento sustentável da região”.

Desafios para conquistar novos mercados

Sobre o desafio de implementar novos destinos econômicos, a Fiepa ponderou que “conquistar novos mercados é um processo que exige tempo, preparo e maturidade exportadora”.

No caso do Pará, “isso passa por desafios estruturais ainda muito presentes, como a limitação logística, a sobrecarga em poucos corredores de exportação e a fragilidade de conexões multimodais. Além disso, os gargalos burocráticos e a instabilidade nos marcos regulatórios dificultam a previsibilidade para quem investe e produz”.

OMC e negociações bilaterais

Na última segunda-feira (5), o governo federal decidiu acionar os EUA na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a decisão tarifária. A Fiepa declarou que “vê com responsabilidade essa iniciativa e reforça a importância de que, paralelamente à disputa no âmbito internacional, sigamos buscando canais técnicos e diplomáticos de negociação direta”.

“O momento exige união institucional, visão estratégica e foco na preservação da competitividade dos nossos produtos nos mercados internacionais”, afirmou a Fiepa.

Agronegócio representa 12% do PIB do Pará

A Faepa destaca que o agronegócio representa 12% do PIB estadual, atrás apenas da indústria e dos serviços. Os EUA são o terceiro principal destino das exportações paraenses. “Exportamos principalmente produtos florestais, sucos, frutas (castanhas), pescados, entre outros itens”, informa a federação.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Ulianópolis, Fernão Zancaner, reforça que a busca por mercados externos é contínua. “Hoje, líder nacional na produção de produtos agropecuários com grande potencial, principalmente, para os próximos anos”.

Fernão cita acordos em negociação, como o da União Europeia, que enfrenta resistência de produtores locais. Sobre a OMC, afirmou: “A negociação intensiva e a possibilidade de acordos bilaterais costumam ser mais rápidos que decisões da OMC”.

Principais produtos exportados pelo Pará aos EUA

Alumina calcinada

Ferro fundido

Hidróxido de alumínio

Alumínio não ligado

Outros silícios

Sucos de frutas

Madeiras tropicais perfiladas

Bulhão dourado

Sebo bovino

Ferro-níquel

Principais produtos importados pelo Pará dos EUA

Hidróxido de sódio (soda cáustica)

Gás natural liquefeito

Dumpers para transporte de mercadoria

Coque de petróleo calcinado

Pneumáticos novos de borracha radiais

Carregadoras e pás carregadoras

Gasóleo (óleo diesel)

Bulldozers e angledozers

Perfuratriz rotativa autopropulsada

Outras máquinas e aparelhos para esmagar

Fonte: Centro Internacional de Negócios da Fiepa e Observatório da Indústria do Pará/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/20:28:49

