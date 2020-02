Pará fecha parcerias nacionais e internacionais para o programa ‘Amazônia Agora’

Assinatura ocorreu no Palácio dos Despachos (Foto:Bruno Cecim / Ag.Pará)

Documentos mantêm compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável e a floresta em pé

O governador do Pará, Helder Barbalho, assinou, nesta terça-feira (18), dois documentos sobre compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável e a manutenção da floresta em pé. O primeiro é o Protocolo de Intenções entre o governo paraense, Banco da Amazônia e o Instituto de Conservação do Brasil TNC – The Nature Conservancy.

O segundo é o Memorando de Entendimento entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), TNC, Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal de Pesquisa e a Tropical Forest Alliance.

O primeiro tem objetivo de construir parcerias e unir esforços nas ações de apoio a produção de cacau por pequenos produtores. O segundo documento tem a intenção de promover o desenvolvimento de baixo carbono e a preservação da biodiversidade no Pará.

“Estas assinaturas permitem que o Estado efetive o compromisso de cumprir as ações governamentais para que possamos encontrar soluções para os desafios e que façam o Pará alcançar o paradigma da sociedade que busca acesso ao desenvolvimento social e tem o direito de viver em um Estado que desenvolva com compatibilidade entre os anseios da população e a conservação da floresta. Ouvindo vários atores e casos de sucesso, nós conseguiremos entregar esse futuro de forma integrada”, disse Helder Barbalho, chefe do Executivo paraense.

O presidente do Banco da Amazônia Valdeci Tose, explica que, a partir da assinatura, “será priorizada a análise dos participantes e criaremos taxas e linhas de crédito diferenciadas. Nosso objetivo é dar celeridade para as ações de financiamento aos produtores que estão no processo de crescimento”, destacou.

A assinatura ocorreu no Palácio dos Despachos durante o encontro com representantes globais do Instituto de Conservação do Brasil TNC – The Nature Conservancy. A reunião foi um pedido da TNC para promover uma rodada de diálogo com 15 participantes da Organização que tem atuado em países como Estados Unidos, México, Peru, além do continente europeu. O evento contou com a participação de representantes indígenas e de outras pastas do governo do Estado.

Na pauta do encontro, o programa “Amazônia Agora”, que mira uma estratégia de mudança econômica e modo de produção paraense, com baixa emissão de carbono e aproveitamento intensivo das áreas já exploradas. Também faz parte o combate ao desmatamento ilegal, queimadas e outros crimes ambientais. Um dos pontos principais é a Força Estadual de Combate ao Desmatamento e queimadas, lançada a segunda-feira (17).

Por:Redação Integrada com informações da Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...