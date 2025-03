Pará ganha sete novas ambulâncias do Samu para renovação da frota e ampliação do serviço

Serão entregues 789 veículos para 559 municípios de 21 estados. O investimento total é de R$243,5 milhões, por meio do Novo PAC – Foto: Ricardo Stuckert/Secom-PR

Em todo o país, Governo Federal entrega nesta sexta (14) 789 novos veículos para 559 cidades de 21 estados. Até o fim de 2026, mais 2.339 ambulâncias serão entregues.

Com o objetivo de renovar a frota e universalizar, até o fim de 2026, o acesso ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), o Governo Federal entrega nesta sexta-feira, 14 de março, mais 789 novos veículos para 559 cidades de 21 estados. O investimento total é de R$ 243,5 milhões.

No Pará, são sete novas unidades, sendo quatro ambulâncias para renovação de frota e três Unidades de Suporte Avançado (USA) para expansão do Samu. O investimento totaliza R$2,56 milhões.

As ambulâncias vão contemplar dois municípios paraenses. Castanhal receberá dois veículos. E Breu Branco, um. O investimento na aquisição das ambulâncias é de R$1,15 milhão.

Já as USAs chegarão a três cidades: Bragança, Parauapebas e Salinópolis. Cada uma delas receberá uma nova unidade. O investimento na aquisição das USAs é de R$1,4 milhão.

Desde o início da atual gestão do Governo Federal, o estado já tinha recebido outros 32 veículos, entre 2023 (2) e 2024 (30). Com as sete desta sexta, o total chega a 39.

Entrega de ambulâncias no Pará:

Expansão de frota – USA

Bragrança 1

Parauapebas 1

Salinópolis 1

Renovação de frota – Ambulâncias

Castanhal 3

Breu Branco 1

INFOGRÁFICO | O Governo Federal renova e amplia a frota do Samu 192 a fim de universalizar o atendimento

UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE – O Novo PAC está possibilitando a universalização de serviços essenciais na rede pública de todo o país, como é o caso do Samu 192. Em quatro anos da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a cobertura vai passar de 87% para mais de 90% da população brasileira, ampliando o acesso a um serviço que estava estagnado.

Nos dois primeiros anos da atual gestão, foram entregues 1.100 unidades do Samu 192. Em 2025, serão mais 1.193 ambulâncias. E, até o fim de 2026, outros 2.339 veículos. Para se ter uma ideia da disparidade em relação à gestão anterior, de 2019 a 2022, foram entregues apenas 366 unidades.

INVESTIMENTO – Nesta sexta-feira, serão entregues 703 ambulâncias para renovação de frota do Samu 192 pelo Novo PAC, para 501 cidades em 13 estados. Com valor unitário de R$289 mil, o investimento total é de R$203,1 milhões. Já as 86 Unidades de Suporte Avançado serão doadas para 72 cidades de 17 estados. O investimento total é de R$40,4 milhões, sendo R$469,8 mil por USA.

TIPOS DE AMBULÂNCIAS – As ambulâncias do Samu são divididas em duas categorias: Unidade de Suporte Básico (USB), composta minimamente por um condutor socorrista e um técnico ou auxiliar de enfermagem, e Unidade de Suporte Avançado (USA), formada por um condutor socorrista, enfermeiro e médico.

As USBs são preparadas para atender casos de menor complexidade e contam com equipamentos básicos de suporte à vida, como itens para curativos, imobilização, acesso venoso e Desfibrilador Externo Automático (DEA), para ocorrências de parada cardiorrespiratória, por exemplo.

Em casos mais graves, com necessidade de intervenção médica, as USAs são acionadas. Com semelhança aos equipamentos de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel, as ambulâncias têm desde equipamentos para cardioversão e desfibrilação, ventiladores mecânicos e bombas de infusão a medicações específicas.

SAMU 192 – O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde e faz parte da Rede Assistencial Pré-Hospitalar Móvel de atendimento às urgências. O serviço é gratuito, acessado pelo número 192, funciona 24 horas e 7 dias por semana, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acionados por uma Central de Regulação das Urgências. Por isso o Samu 192 tem papel fundamental na organização do atendimento na rede de Atenção às Urgências.

