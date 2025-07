PARÁ: Governador Helder Barbalho exalta a soberania do Brasil e ataca Donald Trump durante discurso

(Foto: Reprodução) – O governador do Pará, Helder Barbalho, usou as redes sociais para criticar a taxação de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil, durante a gestão do ex-presidente Donald Trump.

A postagem mostra parte do pronunciamento dele em Curuçá, no nordeste paraense, durante a entrega de mais uma unidade do programa Creche por Todo o Pará.

“Esta é a camisa que eu visto hoje e vou vestir sempre. É a camisa do meu país, que sempre foi uma referência para o mundo de bom-senso e de diplomacia. Isso é o que representa ser patriota: é defender o Brasil dos brasileiros, o Brasil que acredita na força do trabalho e do resultado”, escreveu Helder. “É por isso que eu não posso concordar com a taxação de 50% imposta pelo presidente Donald Trump”, completou.

Na sequência, o governador reforçou o discurso nacionalista ao afirmar que “o Brasil se escreve com ‘S’. E não é qualquer ‘S’. O Brasil se escreve com ‘S’ de soberano e nós não vamos abrir mão de seguir lutando para o que for melhor para o nosso país”, afirmou.

Durante o evento em Curuçá, Helder apareceu vestindo a camisa da seleção brasileira e explicou que a escolha do traje foi uma resposta simbólica à tentativa dos Estados Unidos de diminuir o Brasil no cenário internacional.

Fonte: Tapajós Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2025/14:47:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...