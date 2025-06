Pará inaugura usina solar com economia mensal de R$ 65 mil e foco em sustentabilidade

(Foto: Reprodução) – Estrutura está instalada em um terreno de 9.500 m² (Augusto Miranda/Agência Pará)

A ideia é que, com a iniciativa, haja a redução de emissão de gases poluentes

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, entregou nesta terça-feira (24) a nova usina fotovoltaica da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), localizada em Santa Izabel do Pará, na região metropolitana de Belém. Em funcionamento, a unidade já gera energia limpa e sustentável, segundo o governo do Estado.

Instalada em um terreno de 9.500 m², a estrutura conta com 2.224 painéis solares e capacidade estimada para gerar 1.404.000 kilowatt-hora por ano. Essa produção seria suficiente para abastecer mais de 7 mil residências e deve proporcionar uma economia mensal de R$ 65.910,00 nas despesas com eletricidade da Adepará. O investimento na usina foi de R$ 8,2 milhões.

Com a nova usina, 167 unidades da Adepará em todo o Pará passarão a ser abastecidas com energia solar. “Essa geração própria de energia vai reduzir custos, permitindo que recursos sejam direcionados para ações prioritárias na agricultura e no atendimento à população”, destacou Hana Ghassan. Já o diretor-geral da Adepará, Jamir Macedo, ressaltou a relevância do empreendimento para a estrutura da instituição, especialmente em regiões produtivas como o polo avícola de Santa Izabel.

Fundada há 22 anos, a Adepará tem investido fortemente em modernização. Nos últimos anos, segundo o governo estadual, foram adquiridos 95 veículos, 50 motos e 16 lanchas voadeiras, para a atuação da agência em suas 20 regionais e 14 postos de fiscalização.

Carros da Adepará serão abastecidos por usina (Rodrigo Pinheiro/Agência Pará)

Além de gerar energia para suas unidades, a usina também contará com carregadores para veículos elétricos — um instalado no próprio local e outros cinco na sede da Adepará, no bairro da Pedreira, em Belém. O diretor administrativo e financeiro, Raimundo Belo, afirmou que a medida traz retorno ambiental e econômico. “Vivemos um ano de COP, e é preciso pensar em energia limpa. A economia gerada será revertida em investimentos para outras áreas da Adepará”, disse.

A ideia é que, com a iniciativa, haja a redução de emissão de gases poluentes. Nos cálculos do governo, com a operação da usina, deixam de ser lançadas 62 toneladas de CO₂ por mês na atmosfera, totalizando 744 toneladas a menos ao longo de um ano.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2025/16:17:08

