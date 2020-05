Pará inicia vacinação contra a Influenza nas unidades prisionais

Campanha de vacinação contra Influenza chega aos presídios. — Foto: Divulgação/Semcom

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), meta é vacinar 5.744 detentos.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) iniciou na terça-feira (19) a campanha de vacinação contra Influenza nas unidades prisionais do Pará. A meta é vacinar 5.744 detentos. Os servidores da Seap já foram imunizados contra a Influenza e receberam a tríplice viral.

A ação iniciou pelo Complexo Penitenciário de Santa Isabel, em Santa Izabel do Pará. Primeiro foram vacinados os internos da Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPPIII), Hospital Geral Penitenciário (HGP) e Centro de Recuperação Penitenciário do Pará IV (CRPP IV).

Nesta quarta (20) a vacinação será no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPPII). No dia 25 de maio, na Central de Triagem Metropolitana IV (CTM IV); dia 29 de maio, na Cadeia Pública de Jovens e Adultos ( CPJA); no dia 1º de junho, na Central de Triagem Metropolitana I ( CTM I), e no dia 5 de junho na Central de Triagem Metropolitana III (CTM III).

Detentos do Centro de Recuperação de Mosqueiro (CRMO), Centro de Recuperação Regional de Tomé -Açu ( CRRTA), Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN), Central de Recuperação de Condenados (CRCO) e Central de Triagem de Marambaia (CTMA) já foram vacinados.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...