Pará institui programa para distribuir absorventes nas escolas

Estudante da rede pública segura absorvente descartável — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

Programa ‘Dignidade Menstrual nas Escolas’ deve disponibilizar itens de higiene pessoal para 200 mil estudantes da rede estadual.

O governo do Pará sancionou, nesta segunda-feira (11), o projeto de lei que institui o programa “Dignidade Menstrual nas Escolas”, para aquisição de itens de higiene pessoal, além de materiais para desenvolvimento de atividades pedagógicas de conscientização sobre o tema.

A iniciativa prevê apoio financeiro para as escolas estaduais, com a descentralização de recursos do “Programa Dinheiro na Escola Paraense”.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), uma entre dez pessoas em idade menstrual no mundo sofre com o impacto da pobreza menstrual na vida escolar. No Brasil, a Fundação das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estima que este número seja de 1 em 4.

O programa deve atender 200 mil estudantes da rede pública estadual de ensino. Um dos intuitos é combater a evasão escolar e eventuais prejuízos à aprendizagem e ao rendimento escolar por motivos relacionados à pobreza menstrual.

Segundo o governo, o programa também busca:

formar profissionais da educação da rede pública estadual, nos temas relativos à saúde das pessoas que menstruam, pobreza menstrual e suas consequências no contexto educacional;

construir canais de comunicação nas unidades escolares por meio dos profissionais da educação a fim de garantir uma rede de apoio às pessoas que menstruam;

promover o acesso à informação sobre saúde e higiene menstrual, por meio de ações ou campanhas educativas, no âmbito do programa.

Fonte: g1 Pará — Belém / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2023/17:52:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...