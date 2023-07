Pará: investimento de R＄ 1,7 bilhão do Ministério dos Transportes permite melhora de condições nas rodovias do estado

Orçamento público quase três vezes maior fez o Governo Federal retomar obras importantes para os paraenses com resultados positivos em estradas como a BR-158/PA e a BR-230/PA

O investimento do Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, de R$ 1,7 bilhão já apresenta resultados positivos nas rodovias federais que cortam o Pará. Com um valor quase três vezes maior do que o total pago em 2022 pela gestão anterior, Boa parte dos recursos usados até o momento permitiu recuperar a BR-158/PA, uma das principais vias de escoamento de grãos, principalmente de soja. Também foi entregue seis quilômetros de pavimentação da BR-230/PA e deu-se início às obras de pavimentação da BR-422/PA.

Está prevista a aplicação no estado de R$ 973 milhões em contratos de manutenção de rodovias e outros R$ 728 milhões em construção e ampliação de estradas federais. No ano anterior, o total ficou em aproximadamente R$ 613 milhões para conservação e novas obras. A intenção é intensificar os trabalhos a partir de julho, quando acaba o período chuvoso no estado, para que melhorias em outras frentes avancem até o fim do ano.

“Precisamos dar a resposta que o estado precisa e temos condição para tanto. Já conseguimos reduzir a quantidade de rodovias que se encontravam em estado péssimo no período das chuvas e agora precisamos melhorar a estradas que estão em bom estado”, destacou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela execução dos empreendimentos, estão em andamento a duplicação da BR-316/AP e a pavimentação da BR-230/PA. Ao mesmo tempo ocorre a revitalização da BR-158/PA e a manutenção das BRs 422/PA, 230/PA, 222/PA e 153/PA.

Obras em andamento

Com o reforço no orçamento e o andamento das obras, o Pará está entre os destaques estaduais no país. os números foram apresentados nesta terça-feira (25) durante videoconferência do ministro Renan Filho com o diretor-geral do DNIT, Fabrício Galvão, e o superintendente regional do órgão, Diego Batista.

O reforço orçamentário permitiu ainda a retomada de obras importantes tanto referentes à malha rodoviária quanto às hidrovias. No momento, duas instalações portuárias públicas de pequeno porte (IP4) estão sendo construídas em Juruti e Oriximiná, sendo fundamentais para a integração regional.

Fonte:Assessoria Especial de Comunicação Ministério dos Transportes

