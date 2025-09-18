Pará já registra mais de 500 internações por trombose nos primeiros meses de 2025, aponta Sespa

Foto:Reprodução | O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) na terça-feira (16)

De janeiro a julho de 2025, o Pará já contabilizou 553 internações por trombose, segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). No ano anterior, 2024, foram registradas 882 internações pela doença no estado. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) na terça-feira (16). De acordo com o cirurgião vascular, Moisés do Carmo Bastos, atenção aos sinais da doença é fundamental para evitar o desenvolvimento do quadro e até complicações.

“A trombose é considerada uma doença silenciosa porque seus sintomas podem começar de forma imperceptível, evoluindo progressivamente com dor, edema e vermelhidão. Muitas vezes, o paciente demora a buscar atendimento, o que aumenta os riscos de complicações”, diz médico.

Entre os fatores de risco mais comuns, estão o uso de anticoncepcional oral, tabagismo, viagens longas (com mais de três horas de duração), pós-operatório, presença de varizes em membros inferiores, gestação, período do puerpério e casos associados a neoplasias. “Quanto antes o diagnóstico for feito, maior a eficácia do tratamento”, destaca o cirugião.

A prevenção passa por hábitos simples e cuidados médicos adequados. Conforme Moisés, o ideal é que o paciente em situação de risco faça uma avaliação com um cirurgião vascular ou angiologista. “Em alguns casos, apenas o uso da meia elástica é suficiente, enquanto em outros pode ser necessário o uso de anticoagulantes. Manter-se hidratado e praticar atividade física também são medidas fundamentais para reduzir o risco de trombose”, orienta Moisés.

Diagnóstico

O diagnóstico é feito por meio de exame físico associado ao ultrassom Doppler colorido. Já o tratamento varia de acordo com o caso, podendo incluir o uso de anticoagulantes orais ou, em situações específicas, métodos endovasculares: como filtro de veia cava, fibrinolíticos e cateteres de trombectomia.

Para garantir o acesso ao diagnóstico e tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o paciente deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde será avaliado por um clínico geral. A partir dessa avaliação, o paciente pode ser encaminhado para um especialista em hospitais de referência, assegurando acompanhamento adequado e medicamentos para prevenir complicações.

Data

No dia 16 de setembro é celebrado o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, instituído pela Lei nº 12.629/2012. A data objetiva ampliar a conscientização da população sobre a doença, reduzir casos não diagnosticados e incentivar estratégias de prevenção e tratamento baseadas em evidências.

Segundo o Ministério da Saúde, a data também busca fortalecer os sistemas de cuidados em saúde, garantindo melhores práticas para prevenção, diagnóstico e tratamento, além de incentivar pesquisas voltadas à redução da carga da doença trombótica no país.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/07:00:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...