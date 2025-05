Pará já registra quatro casos de fraude no Enem só em 2025, alerta Segup

Foto: Reprodução | Entre os crimes computados, estão: estelionato, falsa identidade, induzimento do consumidor ao erro e invasão de dispositivo informático.

Só neste ano, de 1º de janeiro até 21 de maio, foram registradas quatro ocorrências de fraudes relacionadas ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Pará. Os números são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e foram divulgados nesta sexta-feira (23/5). Entre os crimes computados, estão: estelionato, falsa identidade, induzimento do consumidor ao erro e invasão de dispositivo informático. Em 2024, de janeiro a abril, a Segup notificou 18 casos da mesma natureza no estado.

Ocorrências de tentativas de golpes por meio de sites falsos de inscrição para o Enem são monitoradas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O crime envolve sites fraudulentos, com aparência idêntica à página oficial do exame, que estariam sendo utilizados por criminosos para enganar estudantes e roubar o valor da taxa de inscrição. Nesta sexta-feira (23/5), o instituto declarou que acompanha o caso com auxílio da Polícia Federal.

“O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informa que todos os processos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) são planejados e executados com estratégia de segurança. Contamos com o apoio da Polícia Federal nas ações de investigação e combate à tentativa de fraudes. A Autarquia trabalha no aprimoramento dos protocolos de acompanhamento e segurança da prova e monitora eventual criação de páginas com interface semelhante ao sistema de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio”, comunicou.

Segundo as informações policiais, os sites falsos replicavam fielmente o layout da Página do Participante do Enem, incluindo assistente virtual e opções de pagamento via pix ou boleto. Os candidatos vítimas preenchiam com seus dados pessoais e realizavam o pagamento da taxa de R$ 85, acreditando estar se inscrevendo corretamente no exame.

Cuidado

O Inep alerta os candidatos para que fiquem atentos ao endereço eletrônico e desconfiem de páginas que não possuam o domínio “gov.br”. “A Inscrição no Enem estará disponível por meio da página do participante : enem.inep.gov.br/participante com início das inscrições no período de 26/05 a 06/06, e o edital alusivo ao exame será publicado em breve. O acesso ao sistema é feito com o login único do gov.br”, ressaltou.

Candidatos que suspeitarem de fraudes devem registrar um boletim de ocorrência e procurar sua agência bancária para tentar o estorno do valor pago. Qualquer irregularidade deve ser denunciada às autoridades competentes para que medidas sejam tomadas e novos casos sejam evitados.

