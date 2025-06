Pará lança ‘Operação Verão 2025’ com ações em mais de 50 localidades durante o período de férias

Operação Verão 2025 — Foto: Divulgação

Operação mobiliza mais de 9 mil agentes para reforçar a segurança nas principais praias e balneários durante o verão amazônico.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) iniciou no sábado (28), à Operação Verão 2025.

A ação ocorre em parceria com os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e prefeituras de municípios paraenses.

O lançamento foi feito de forma simultânea em mais de 50 localidades do estado. O objetivo é reforçar o policiamento e garantir a segurança da população durante o período das férias escolares e do verão amazônico, quando o fluxo de pessoas em balneários e áreas turísticas aumenta consideravelmente.

Na Ilha do Mosqueiro, um dos principais destinos turísticos do Pará, a Secretaria de Segurança Pública (Segup) ativou o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC) para atuar diretamente nas ações de segurança da Operação Verão 2025.

A estrutura foi instalada na Avenida 16 de Novembro, próximo à Avenida Beira-Mar, e realiza o monitoramento em tempo real por meio das câmeras de vigilância espalhadas pelo distrito. O sistema permite respostas rápidas a ocorrências, além do registro de boletins de ocorrência em casos de menor gravidade

Em Mosqueiro, mais de 150 agentes atuam diariamente nas principais praias e vias da ilha. A operação inclui fiscalização de ônibus no pórtico de entrada da ilha, com checagem de documentação e verificação da presença de crianças e adolescentes acompanhadas dos responsáveis.

Nas praias, as equipes também monitoram o uso de linhas com cerol e a circulação de garrafas de vidro, que representam riscos aos banhistas. O Corpo de Bombeiros realiza ações de identificação de crianças para evitar que se percam dos responsáveis, além de manter equipes de guarda-vidas e resgate de prontidão.

Operação

Considerada uma das maiores operações de segurança do estado, a Operação Verão 2025 mobiliza mais de 9.200 agentes em ações ostensivas e preventivas, com reforço no policiamento local. As ações começaram no dia 28 de junho e seguem até 4 de agosto.

A iniciativa conta com servidores da Segup, Polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Seap, além de órgãos estaduais como Artran, Adepará e Ideflor-Bio, Guardas Municipais e instituições federais, como a Capitania dos Portos.

Tolerância zero e Lei Seca

Equipes integradas das Polícias Civil e Militar, além de outros órgãos, fiscalizam bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais, verificando alvarás, possíveis situações de risco envolvendo menores de idade e casos de importunação sexual. O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) também atua com foco na prevenção de acidentes, coibindo irregularidades e direção sob efeito de álcool.

Fonte: G1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2025/07:00:31

