Pará lidera a geração de empregos na região Norte no mês de fevereiro

(Foto: Reprodução) – A realização da COP 30 no Estado é um dos impulsionadores para as novas oportunidades no mercado de trabalho

Líder na geração de empregos na região Norte, no mês de fevereiro, com a criação de quase 9 mil novos postos de trabalho, o Pará ficou entre os 10 estados com melhor desempenho no país, com 46.705 admissões contra 37.715 desligamentos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

A realização da COP 30 no Estado é um dos impulsionadores para as novas oportunidades no mercado de trabalho, assim como as qualificações oferecidas pelo Governo do Estado, a exemplo do programa “Capacita COP 30”, que oferece 105 cursos em áreas ligadas ao turismo, gastronomia, segurança, transporte e infraestrutura em turmas presenciais e EAD. Em todo o Pará, 16 mil certificações foram entregues por meio da iniciativa.

“O maior legado da COP é humano, é a mudança na vida do povo paraense. E nada no mundo é mais transformador que o conhecimento. Tenho certeza que o que os alunos do ‘Capacita’ aprenderam nos cursos oferecidos pelo Estado e suas entidades parceiras, pode mudar a vida das famílias paraenses”, ressalta Hana Ghassan, vice-governadora do Pará e presidente do Comitê Estadual para a realização da COP 30.

Conforme a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a obra do Porto Futuro II tem 449 trabalhadores em atividade e o Parque da Cidade tem 1.109 trabalhadores em atividade, números que podem chegar a 600 (Porto Futuro) e 1.300 (Parque da Cidade) no pico dos trabalhos. Já a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) registra mais de 2,5 mil empregos gerados diretamente pelas obras na COP 30.

“O Governo do Pará se destaca pela entrega de obras que mudam diretamente a qualidade de vida da população e que também geram, desde 2019, números expressivos de novas vagas de emprego. Em Belém tem sido desta forma, também, com os investimentos para a realização da COP 30. E ainda vamos gerar mais vagas até a conferência internacional sobre mudanças climáticas, representando outro importante legado para os moradores do nosso estado e da nossa capital”, pontua Ruy Cabral, titular da Seop.

A engenheira agrônoma Maynara Gomes, analista de Meio Ambiente do Parque da Cidade, ressalta a importância da experiência e da oportunidade de emprego. “Comecei a trabalhar nas obras recentemente. Assim que soube da vaga, me candidatei para contribuir nesse espaço, que promoverá um grande impulso para o Estado, destacando nosso trabalho nas áreas ambiental, socioeconômica e de geração de empregos. Acredito que isso terá um impacto significativo também na minha trajetória profissional”, afirma.

RESULTADOS – Em fevereiro, o Pará apresentou desempenho positivo em todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de serviços, que terminou o mês com um saldo de mais de 4 mil vagas. Na sequência aparecem comércio, indústria, construção e agropecuária. O Pará, em fevereiro, foi responsável por mais de 40% do saldo total de empregos formais gerados no Norte.

OPORTUNIDADES – O Sistema Nacional de Emprego (Sine), coordenado pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), tem recrutado, pré-selecionado e intermediado profissionais para o mercado de trabalho. Além de realizar a intermediação de mão de obra, o Sine, como serviço público e gratuito, assegura o cadastro de vagas de emprego, entrevistas, atualização de currículo e emissão de seguro-desemprego.

Em Belém, os serviços são ofertados presencialmente, nas Estações Cidadania do bairro do Guamá, São Brás e do Shopping Pátio Belém, além das Usinas da Paz do Icuí, Cabanagem, Marituba, Bengui, Terra Firme, Jurunas e Guamá. A Seaster também divulga diariamente vagas de emprego no Sine.

