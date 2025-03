Pará lidera produção agrícola e pecuária no Brasil

Foto: Reprodução | O Pará lidera a produção nacional de soja, milho e cacau, além de possuir um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil. O setor agropecuário paraense se consolida como potência econômica, impulsionado pela expansão das áreas cultivadas, tecnologia e investimentos em infraestrutura.

Segundo o “Boletim Agropecuário do Pará 2024”, da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), o estado possui o maior rebanho bovino da região Norte, com 25 milhões de cabeças em 2023. No ranking nacional, o Pará é o segundo maior produtor, com 10,5% do rebanho total do Brasil.

“O Boletim constrói a partir de uma análise de dados, um panorama estrutural e conjuntural das atividades agropecuárias e de seus principais produtos. Para isso, utilizamos indicadores da produção pecuária, da pesqueira, da produção agrícola, do extrativismo e da silvicultura, do contexto do mercado de trabalho do setor, do panorama do crédito rural e das suas exportações. Assim, esperamos que o estudo contribua para o debate de políticas públicas eficazes, incentivos financeiros e engajamento da sociedade para equilibrar produtividade, conservação e mitigação dos impactos climáticos na agricultura, especialmente em um ano que Belém se torna o centro dos debates sobre o futuro do planeta e o setor necessita tecer o equilíbrio entre produção e preservação ambiental”, pontua Márcio Ponte, diretor de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural (Diepsac) da Fapespa.

O Pará também lidera o rebanho bubalino do país, com 683,6 mil cabeças em 2023, representando 40,9% do efetivo nacional. A produção de carnes no Pará cresceu mais de seis vezes entre 1997 e 2023, atingindo 866,6 milhões de toneladas.

Na agricultura, o Pará se destaca na produção de mandioca, dendê, açaí, banana, abacaxi, coco da baía, cacau e pimenta-do-reino. O valor da produção agrícola atingiu R$ 28,6 bilhões em 2023, com crescimento médio de 7,6% ao ano desde 2000.

O setor agropecuário empregava 509 mil pessoas no Pará em 2023. O estado se destaca como um dos principais polos agroexportadores do Brasil, com 5,5 milhões de toneladas de produtos agropecuários exportados em 2023.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/15:06:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...