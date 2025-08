Pará oferece moderno método contraceptivo minimamente invasivo pelo SUS

Foto:Reprodução | O Implanon é um pequeno dispositivo flexível com hormônio inserido sob a pele do braço da paciente, um procedimento simples e rápido.

O Hospital da Mulher do Pará (HMPA), referência em saúde feminina na região Norte, iniciou a oferta de método contraceptivo moderno, de longa duração e reversível, totalmente gratuito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa faz parte das ações voltadas ao planejamento familiar e à redução da mortalidade materna.

O Implanon é um pequeno dispositivo flexível com hormônio inserido sob a pele do braço da paciente, um procedimento simples e rápido. Apesar do custo elevado na rede privada, em torno de R$ 2 mil a R$ 3 mil, o implante agora está acessível gratuitamente para mulheres atendidas pelo HMPA.

Foi o que motivou a dona de casa Marilene de Carneiro, 33 anos, do município de Acará, no nordeste estadual, buscar o serviço. Mãe de dois filhos, ela já vinha pesquisando opções para evitar uma nova gestação.

“O Implanon, pelo que eu já tinha pesquisado, está em torno de dois a três mil reais, se fosse fazer particular, eu não teria condições. Eu fiquei feliz de saber que agora tem na rede pública, porque vai beneficiar muitas mulheres que não querem engravidar no momento, ou querem parar pela quantidade de filhos e não pretendem ficar grávidas novamente”, disse Marilene Carneiro.

A secretária-adjunta de Gestão de Políticas de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Heloisa Guimarães, ressalta a importância da ação no fortalecimento das políticas públicas de saúde reprodutiva no Pará.

“É com imensa satisfação que o Governo do Estado, por meio da Sespa e do Hospital da Mulher, dá mais um passo significativo na atenção integral à saúde da mulher, colaborando com a prevenção de desigualdade intergeracional, prevenindo gestações na adolescência, redução da evasão escolar, através do fortalecimento da linha de planejamento familiar. Além disso, o Implanon também pode atuar como aliado no tratamento de ‘endometriose’, uma condição que provoca dores intensas e limitações, impactando diretamente na qualidade de vida das mulheres”, explica a secretária.

A diretora geral do HMPA, Nelma Machado, observa que o serviço representa um avanço importante para a saúde da mulher no Pará.

“Nós iniciamos mais uma medida de política pública estadual para a saúde da mulher, dentro da linha de planejamento familiar, com a implantação do Implanon, um método contraceptivo minimamente invasivo.

O Hospital da Mulher oferece de forma inovadora o primeiro serviço ambulatorial, exclusivamente SUS, no estado do Pará, e que integra o projeto do Ministério da Saúde”, enfatiza a gestora.

De acordo com a médica ginecologista Brenda Diniz, o atendimento é realizado mediante encaminhamento. “O atendimento é todo referenciado para o hospital.

As mulheres podem vir pela atenção primária, por meio das Usinas da Paz ou das equipes de Estratégia Saúde da Família.

Aqui, elas são acolhidas por uma assistente social, que presta orientações e conduz à assinatura do termo de consentimento.

Em seguida, passam pela consulta ginecológica, onde é feito o implante do contraceptivo”, detalha a médica.

Durante o atendimento, as pacientes recebem informações sobre o funcionamento do Implanon, sua eficácia e os benefícios à saúde. “O Implanon é um método extremamente eficaz, com duração de três anos.

É o mais moderno na linha do planejamento familiar, sendo uma alternativa para evitar gestações não planejadas e como medida importante no combate à mortalidade materna, que ainda precisa de muita atenção”, completa a médica.

Com a implantação do novo serviço, o HMPA reforça seu papel como protagonista nas políticas de saúde reprodutiva no Pará, ampliando o acesso das mulheres a métodos contraceptivos seguros, modernos e gratuitos.

Serviço:

Para atendimentos no Hospital da Mulher do Pará, é necessário procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou outra unidade de referência no município de residência.

Também é possível obter encaminhamento por meio das Usinas da Paz. O HMPA está localizado na avenida Gentil Bittencourt, nº 2175, no bairro de São Brás, em Belém.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2025/07:10:00

Curtir isso: Curtir Carregando...