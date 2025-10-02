Para onde vai o esgoto de Novo Progresso?

Foto: Reprodução | Mais de 1 milhão de litros de água são fornecidos diariamente à população, enquanto subestações de tratamento de esgoto permanecem inoperantes, levantando dúvidas sobre o destino dos dejetos.

A desativação da subestação de tratamento do bairro Scremin levanta uma questão preocupante em Novo Progresso. Atualmente, mais de 1 milhão de litros de água são fornecidos diariamente à população, enquanto diversos bairros continuam ligados à rede de esgoto da cidade.

No entanto, a própria concessionária responsável pelo abastecimento de água admite que as subestações de tratamento de esgoto não estão em funcionamento.

Diante desse cenário, surge a pergunta que não quer calar: para onde está sendo destinado o esgoto produzido pelas residências?

Especialistas lembram que, sem tratamento adequado, os dejetos seguem diretamente para o meio ambiente, levando junto coliformes fecais e outros agentes contaminantes que podem comprometer a saúde pública e causar danos ambientais graves.

A ausência de tratamento coloca em risco não apenas a qualidade da água consumida, mas também a preservação dos rios e igarapés que cortam o município. Moradores de diferentes bairros relatam preocupação e cobram transparência das autoridades e da empresa responsável, exigindo medidas urgentes para evitar que a cidade enfrente um colapso sanitário.

Enquanto não há respostas concretas, a dúvida persiste: se o esgoto não está sendo tratado, em que condições está sendo descartado?

A população, que paga regularmente suas contas de água e esgoto, espera esclarecimentos e providências imediatas para garantir o direito a um saneamento básico seguro e eficiente.

