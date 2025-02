Pará precisa qualificar 286 mil até 2027 para atender indústria

Descubra como o emprego na indústria do Pará demandará 286 mil profissionais até 2027 e o que isso significa para o mercado.

Descubra como o emprego na indústria do Pará demandará 286 mil profissionais até 2027 e o que isso significa para o mercado.

Para atender à demanda da indústria do Pará pelos próximos anos, o estado precisará qualificar 286 mil profissionais até 2027. De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial, um levantamento elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI) da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a necessidade é de formação de 47 mil novos profissionais e de requalificação de outros 239 mil que já estão no mercado, apenas no Pará. Em todo o Brasil, o estudo prevê a criação de 609 mil novas vagas no setor industrial e em ocupações relacionadas à indústria entre 2025 e 2027.

De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial, a demanda projetada considera o crescimento da economia e do mercado de trabalho no país. No caso do mercado paraense, as áreas que mais devem demandar esses profissionais são a de Logística e Transporte, Construção Civil, Manutenção e Reparação, Operação Industrial e Metalmecânica. Juntas, as áreas concentrarão 64% da demanda futura por formação profissional no Estado entre 2025 e 2027.

Para o diretor regional do SENAI Pará, Dário Lemos, o cenário ilustrado pelo mapa representa uma grande oportunidade para as pessoas que buscam colocação no mercado de trabalho na indústria. Ele lembra, ainda, que as qualificações apontadas pelo estudo como prioritárias podem ser encontradas no Senai. “Nós estamos atentos às necessidades e às ofertas que o mercado está mostrando, principalmente no que diz respeito às novas tecnologias. Então, estamos preparados, não só para as, aproximadamente, 300 mil pessoas, mas acredito que, pelo que o Senai tem feito nos últimos anos, esse número vai ser bem maior”, avalia. “É um momento de reflexão para todos que querem uma nova oportunidade, geração de renda”.

Ainda no início de 2025, essa oportunidade já começou a ser aproveitada pela jovem Hanna Kaprit Silva Melo. Aluna do curso de auxiliar de obras e edificações, ela conta que considerou a relevância da área da Construção Civil para o mercado de trabalho, quando optou pela qualificação.

“Eu decidi [fazer o curso] por conta que sempre foi uma vertente relevante no mercado de trabalho e percebi que por meio dele eu poderia me inserir de maneira diferente. No começo não era algo que me interessava tanto, mas depois de um tempo percebi que era muito interessante”, conta.

“Eu sempre soube que é uma área que está em constante desenvolvimento e cada vez mais encarecida de mão de obra qualificada, e que nos próximos anos a demanda tende a aumentar significativamente”.

Hanna avalia que, apesar de complexo, o curso é bastante didático e, após a sua conclusão, ela conta que pretende seguir na área. “O curso é extremamente didático, prático e um tanto quanto complexo por conta da quantidade de informações, mas considero esse o diferencial do Senai, pois é esse conhecimento que qualifica os profissionais”, analisa. “Após a conclusão do curso pretendo continuar na área, tanto para adquirir mais conhecimento quanto para possuir experiência nesse meio”.

Também aluna do curso de auxiliar de obras e edificações, Mikaella de Oliveira Ferreira não imaginava que seguiria uma formação na área da Construção Civil, mas as oportunidades geradas pelo segmento lhe deram outra perspectiva.

“A minha decisão pelo curso de auxiliar de obras e edificações foi um pouco surpresa, já que não era uma área na qual eu pretendia ter contato. Entretanto, foi uma área que me abriu um leque de possibilidades nas quais pretendo futuramente me qualificar”, considera. “Eu não levei essa realidade em consideração inicialmente já que eu não tinha esse entendimento sobre a futura demanda na área, mas quando eu soube, vi como uma oportunidade”.

Desde que as aulas iniciaram, ela conta que foi apresentada a um universo único que, muitas vezes, é desconhecido por quem não está inserido na área da construção civil. “Minha expectativa, após a conclusão deste curso, é adquirir e absorver todo o conhecimento que ele possa me oferecer, as vivências, as oportunidades que eu posso ter com a conclusão desse curso”.

EMPREGO PROJETADO

Áreas de formação que mais irão gerar empregos no Pará até 2027:

1. Logística & Transporte: 65.108 trabalhadores, com oportunidades para técnicos de controle da produção, motoristas de veículos de cargas, almoxarifes e armazenistas, entre outros;

2. Construção: 48.419 trabalhadores para atuar como profissionais na operação de máquinas de terraplanagem, ajudante de obras civis, trabalhadores de estruturas de alvenaria, fundações, entre outros;

3. Manutenção & Reparação: 27.700 pessoas para atuar em funções como mecânicos de manutenção de veículos automotores, trabalhadores operacionais de conversação de vias permanentes (exceto trilhos), eletricistas de manutenção eletroeletrônica, e outros;

4. Operação Industrial: 23.195, com vagas para alimentadores de linhas de produção, trabalhadores de embalagem e de etiquetagem, de cargas e descargas de mercadoria, gerentes de produção e operações em empresa da indústria extrativa, de transformação e de serviços de utilidade pública, entre outros;

5. Metalmecânica: 19.974, com necessidade de trabalhadores de soldagem e corte de ligas metálicas, preparadores e operadores de máquinas-ferramenta convencionais, trabalhadores de caldeiraria e serralheria, entre outros;

6. Alimentos e Bebidas: 18.328

7. Tecnologia e Engenharia: 12.619

8. Agropecuária: 9.904

9. Serviços Administrativos: 9.367

10. Serviços Gerais: 7.308

FORMAÇÃO INICIAL

Demanda por profissionais para ocupar novas vagas criadas na economia e substituir profissionais que saem do mercado.

Áreas com maior necessidade de formação inicial no Pará, entre 2025 e 2027:

Construção: 10.723 profissionais

Logística & Transporte: 9.783

Manutenção & Reparação: 4.790

Metalmecânica: 3.430

Operação Industrial: 3.233

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Demanda por trabalhadores que precisarão investir em atualização e aprimoramento profissional contínuo para se manterem competitivos no mercado de trabalho.

Áreas com maior demanda por treinamento e desenvolvimento no Pará:

Logística & Transporte: 55.325 profissionais

Construção: 37.696

Manutenção & Reparação: 22.910

Operações Industriais: 19.962

Metalmecânica: 16.544

