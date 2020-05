Pará prorroga “lockdown” em dez cidades por mais uma semana

(Foto:© DR)- Segundo o Ministério da Saúde, 10.867 casos de covid-19 já foram identificados no Pará, sendo que 1.063 pessoas morreram por causa da doença.

O governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), anunciou nesta sexta-feira, 15, a prorrogação do “lockdown” imposto sobre dez cidades do Estado, incluindo a capital Belém. O “lockdown” vale nesses municípios desde o dia 7 de maio e se encerraria no domingo, 17. Agora, valerá até o domingo seguinte, dia 24 de maio.

“A gente precisa fazer um pouco mais de esforço, isso ainda não é o suficiente. E por isso eu queria informar que nós teremos que ampliar o ‘lockdown’ nestes dez municípios até o dia 24 de maio, mais uma semana de um esforço que eu sei que é muito sofrido, mas é necessário. Com esse esforço vamos diminuir o número de mortos e a pressão sobre o sistema de saúde público e privado. Por isso eu te peço, fica em casa”, disse Barbalho em vídeo publicado nas redes sociais.

As medidas valem para as cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel do Pará, Castanhal, Santo Antônio do Tauá, Vigia de Nazaré e Breves.

Segundo o Ministério da Saúde, 10.867 casos de covid-19 já foram identificados no Pará, sendo que 1.063 pessoas morreram por causa da doença. No monitor do jornal O Estado de S. Paulo sobre isolamento social, o Pará está no quarto lugar no ranking entre as unidades federativas brasileiras, com índice de isolamento de 49,11%.

Por:Estadão/15/05/20 15:15

