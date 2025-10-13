Pará recebe antídoto para o tratamento da intoxicação por metanol

Foto:Reprodução | A medicação só poderá ser administrada sob acompanhamento médico

A primeira remessa do medicamento fomepizol, principal antídoto para intoxicação por metanol, chegou ao Pará nesta sexta-feira (10). O lote foi enviado pelo Ministério da Saúde (MS), que adquiriu 2,5 mil ampolas em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). A distribuição é proporcional entre os Estados, considerando critérios populacionais e situações de urgência.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) recebeu as ampolas. A pasta informou que o Pará não registrou casos de intoxicação por metanol, mas mantém vigilância permanente, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúdee atuando em conjunto com o SUS, órgãos de controle e sociedade civil para prevenir ameaças à saúde pública.

Uso conforme demanda

O fomepizol será armazenado nas Centrais de Abastecimento Farmacêutico das secretarias estaduais de saúde e estará à disposição das unidades hospitalares, conforme a demanda clínica.

A diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica da Sespa, Larisse Oliveira, reforçou a importância da rápida disponibilização. “A administração precoce é indicada diante de suspeita clínica ou confirmação diagnóstica, especialmente quando há sintomas compatíveis com o quadro tóxico. O tratamento inclui o uso do antídoto específico e suporte intensivo em unidades especializadas”, afirmou.

Medicamento evita efeitos graves da intoxicação

O metanol pode se transformar em metabólitos tóxicos, como formaldeído e ácido fórmico, responsáveis por quadros clínicos severos, como cegueira, falência de órgãos e até mesmo óbito.

Segundo a médica infectologista Vânia Brilhante, do Núcleo de Gestão e Estratégia em Segurança do Paciente (NEGESP/Sespa), o fomepizol é essencial por inibir a formação desses metabólitos. “O medicamento é aplicado por via intravenosa no hospital. A primeira dose é administrada no início do tratamento, seguida de novas doses a cada 12 horas, por alguns dias, dependendo do quadro clínico e dos exames laboratoriais”, explicou.

Atuação do fomepizol

O fomepizol atua bloqueando a enzima álcool desidrogenase, responsável por transformar o metanolem substâncias altamente tóxicas. Ao impedir essa conversão, o medicamento reduz significativamente os riscos de danos neurológicos, cegueira irreversível e falência de órgãos vitais.

“A chegada do fomepizol ao Parárepresenta um avanço importante na nossa capacidade de resposta a emergências relacionadas à intoxicação por metanol. Embora não tenhamos casos registrados, é essencial estarmos preparados para agir com rapidez e eficácia”, afirmou Ivete Vaz, secretária de Estado de Saúde Pública do Pará.

“O medicamento será armazenado com segurança e estará disponível para as unidades de saúde conforme a necessidade, garantindo atendimento qualificado à população. Seguimos com vigilância ativa e integrada para proteger a saúde pública no Estado”, concluiu.

Fonte: debatecarajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...