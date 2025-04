Pará recebe novas viaturas para reforçar ações de reintegração social no sistema prisional

Foto: Marco Santos / Ag. Pará | Equipamentos vão apoiar atividades de assistência a internos e egressos em todo o estado.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap) recebeu, nesta terça-feira (08), nove novas viaturas que vão reforçar ações de reinserção social, alternativas penais e assistência biopsicossocial voltadas a pessoas privadas de liberdade e egressos do sistema penitenciário. A cerimônia de entrega foi realizada no Palácio do Governo, em Belém, com a presença do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan.

O investimento é resultado de uma parceria entre o Governo do Pará e o Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As viaturas — cinco Fiat Pulse (brancos) e quatro Toyota Yaris (prata) — serão utilizadas por equipes técnicas da Seap em atividades de campo. Elas darão suporte a programas educacionais, projetos de qualificação profissional, acompanhamento psicossocial, aplicação de penas alternativas e articulação com a rede de apoio social.

“O Governo do Estado entrega hoje nove viaturas ao sistema penal, como parte de uma estratégia conjunta com o Ministério da Justiça para fortalecer as ações nas penitenciárias. O objetivo é promover a reinserção social e o cumprimento de penas com dignidade, contribuindo para a segurança pública e o combate à criminalidade no Pará”, destacou o governador Helder Barbalho.

Segundo o titular da Seap, coronel Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues, a iniciativa representa mais um avanço na política de humanização do sistema prisional. “Essas viaturas vão fortalecer o trabalho das nossas equipes que atuam diretamente com internos e egressos, garantindo assistência, dignidade e oportunidades reais de reintegração social”, afirmou o secretário.

Do total de veículos entregues, oito serão destinados à Região Metropolitana de Belém e um atuará na estrutura da Seap em Santarém, no oeste do estado. A medida amplia a cobertura das políticas públicas voltadas à população penitenciária paraense.

Também participaram da cerimônia o secretário adjunto de Gestão Administrativa da Seap, coronel Luiz André Maués; o secretário adjunto de Gestão Operacional, Ringo Alex Frias; os diretores Lucas Bellard (Execução Criminal), Nacib Jordy (Logística), Michelle Holanda (Atendimento Biopsicossocial), Belchior Machado (Trabalho e Produção), Valber Duarte (Reinserção Social), coronel Margalho (Administração Penitenciária), além de outros servidores da pasta.

