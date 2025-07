Pará recebe quase R$ 366 milhões para ampliar atendimento do SUS

Foto:Reprodução | A frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) será reforçada com 60 ambulâncias — 14 para expansão e 46 para renovação.

O Pará vai receber R$ 365,9 milhões do Novo PAC Seleções 2, programa federal que destinará R$ 6 bilhões para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Brasil.

O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na quinta-feira (17), em Juazeiro (BA), segundo informações do Ministério da Saúde.

Investimentos no Pará vão ampliar estrutura das UBS e atendimento especializado

Com o recurso, o estado do Pará contará com 1.024 novos equipamentos, obras e veículos para a rede pública. Serão entregues 478 combos de equipamentos para unidades básicas de saúde (UBSs), incluindo 392 kits para teleconsulta, além da construção de 64 novas UBSs e 22 unidades odontológicas móveis.

Os municípios de Bragança, Monte Alegre e Santarém receberão uma policlínica cada. Cinco Centros de Atenção Psicossocial (Caps) também serão construídos no Pará, ampliando o atendimento em saúde mental. A frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) será reforçada com 60 ambulâncias — 14 para expansão e 46 para renovação.

Além disso, as UBSs paraenses serão modernizadas com equipamentos como câmaras frias para vacinas, ultrassons portáteis, retinógrafos e espirômetros digitais.

A instalação de kits para teleconsulta permitirá consultas com especialistas à distância, agilizando o atendimento.

Novo PAC Saúde reforça atendimento do SUS em todo o Brasil

Em todo o país, 95% dos municípios (5.290) serão beneficiados com 800 novas UBSs, 7 mil salas de teleconsulta, 10 mil UBSs equipadas e 400 unidades odontológicas móveis. Também estão previstas 46 novas policlínicas, 130 Caps e 1.533 ambulâncias do SAMU para reforçar os atendimentos de urgência.

O programa “Agora Tem Especialistas” visa reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, qualificando a Atenção Primária para desafogar a Atenção Especializada. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o programa é um “mutirão nacional de dignidade” para acabar com as filas históricas do SUS.

Histórico do PAC Seleções

Esta é a segunda edição do PAC Seleções. Na primeira (2023-2024), o governo federal investiu R$ 11,5 bilhões para obras e equipamentos em 1.907 municípios de 26 estados e do Distrito Federal. Atualmente, 74% das obras estão em andamento, conforme dados do Ministério da Saúde.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/08:13:44

