Pará recebe reforço na saúde bucal com 43 novas Unidades Odontológicas Móveis
Na foto, algumas das 400 Unidades Odontológicas Móveis entregues nesta quinta-feira, 21 de agosto – Foto: Igor Evangelista/MS
Entrega faz parte do Novo PAC Saúde e amplia o atendimento em áreas remotas e de difícil acesso. Investimento federal para o estado é de R$ 16,33 milhões
O Governo Federal oficializa nesta semana a entrega de 43 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) ao estado do Pará, resultado de um investimento de R$ 16,33 milhões. As unidades integram o Novo PAC Saúde e vão beneficiar municípios em áreas de difícil acesso, ampliando o atendimento odontológico para populações rurais, quilombolas, indígenas, assentadas e outras comunidades vulneráveis. Ao todo, na região Norte, são 95 unidades previstas, com investimento de R$ 36,09 milhões. Cada unidade tem o potencial de atender cerca de 3,5 mil pessoas.
Confira abaixo os municípios paraenses contemplados:
- Almeirim
- Anapu
- Aurora do Pará
- Bom Jesus do Tocantins
- Bonito
- Bragança
- Brasil Novo
- Breu Branco
- Breves
- Cametá
- Capitão Poço
- Conceição do Araguaia
- Concórdia do Pará
- Dom Eliseu
- Eldorado do Carajás
- Goianésia do Pará
- Igarapé-Açu
- Itaituba
- Limoeiro do Ajuru
- Marabá
- Muaná
- Oriximiná
- Ourilândia do Norte
- Parauapebas
- Peixe-Boi
- Piçarra
- Portel
- Porto de Moz
- Primavera
- Redenção
- Rondon do Pará
- Santa Luzia do Pará
- Santana do Araguaia
- Santarém
- São Domingos do Araguaia
- São Geraldo do Araguaia
- São João de Pirabas
- São Miguel do Guamá
- Tomé-Açu
- Tracuateua
- Trairão
- Ulianópolis
- Xinguara
NACIONAL – Em todo o país, a entrega contempla 400 unidades nesta primeira fase, com investimento de R$ 152 milhões e benefícios para 1,4 milhão de pessoas. A segunda fase do programa, prevista para conclusão em dezembro de 2025, entregará outras 400 unidades. O Ministério da Saúde estima que a entrega das 800 unidades alcance 2,8 milhões de brasileiros.
|
O QUE SÃO – As Unidades Odontológicas Móveis são veículos adaptados com consultórios odontológicos completos, incluindo cadeira odontológica, aparelho de raio-x, ar-condicionado, gerador de energia, fotopolimerizador, canetas de alta e baixa rotação, entre outros equipamentos essenciais para atendimento de qualidade em áreas remotas, como frigobar e exaustor. Para garantir segurança, eficiência e continuidade nos serviços, a previsão é que a frota seja renovada a cada cinco anos.
QUEM TRABALHA – Os veículos são usados pelas equipes de Saúde Bucal (eSB), compostas por cirurgião dentista e auxiliar e/ou técnico em saúde bucal, habilitadas pelo Ministério da Saúde. As eSB credenciadas no país passaram de 29 mil, em 2022, para 34 mil em 2024.
SERVIÇOS – As unidades móveis permitem que profissionais de saúde bucal ofereçam serviços de promoção, prevenção e atendimento básico diretamente nas comunidades. Além disso, os municípios podem usar as unidades para procedimentos especializados, como tratamento endodôntico (canal), odontopediatria, cirurgia oral e próteses dentárias.
DIVISÃO – As UOM desta fase serão distribuídas entre todos os estados. A Região Nordeste recebe o maior número: 207 unidades. A Região Norte foi contemplada com 95, o Sudeste com 45, Centro-Oeste com 32, e Sul com 21 unidades.
PRIORIDADE – A seleção considerou critérios técnicos e de equidade. Priorizou regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica, extensão territorial e proporcionalidade regional. O foco é levar o cuidado com prioridade onde não há estrutura fixa.
EXTENSÃO – Cada UOM funciona como extensão das Unidades Básicas de Saúde (UBS). O valor unitário de cada veículo é de R$ 379,9 mil. O programa também garante o incentivo de implantação e custeio mensal, atualmente de R$ 9.360 cada, para viabilizar a operação das unidades.
AGORA TEM ESPECIALISTAS – A entrega das Unidades Odontológicas Móveis (UOM) se conecta com os objetivos do programa Agora Tem Especialistas, criado para ampliar o acesso da população em áreas remotas e de difícil acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Enquanto as carretas do Agora Tem Especialistas levam atendimentos médicos especializados como consultas, exames e cirurgias, as UOM fortalecem o cuidado em saúde bucal nesses locais.
RETOMADA – O Ministério da Saúde triplicou o investimento em saúde bucal no SUS entre 2022 e 2024, que passou de 1,5 bilhão para 4,3 bilhões de reais no período. Os recursos são destinados à ampliação do acesso, qualificação dos serviços e fortalecimento do Brasil Sorridente. As UOM representam uma estratégia eficaz para alcançar as populações em territórios de difícil acesso, e permitem que o cuidado em saúde bucal ultrapasse as paredes da UBS, fortaleça a Estratégia Saúde da Família e torne o SUS mais presente no cotidiano da população.
INVESTIMENTOS – Em 2025, o Governo Federal já investiu R$ 2,68 bilhões em ações de saúde bucal em todo o país. Até o fim do ano, está previsto um aporte adicional de R$ 1,69 bilhão, totalizando mais de R$ 4,5 bilhões em investimentos destinados à ampliação do acesso, qualificação dos serviços e fortalecimento do Brasil Sorridente.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2025/08:11:03
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com