Pará recebe reforço na saúde bucal com 43 novas Unidades Odontológicas Móveis

Na foto, algumas das 400 Unidades Odontológicas Móveis entregues nesta quinta-feira, 21 de agosto – Foto: Igor Evangelista/MS

Entrega faz parte do Novo PAC Saúde e amplia o atendimento em áreas remotas e de difícil acesso. Investimento federal para o estado é de R$ 16,33 milhões

O Governo Federal oficializa nesta semana a entrega de 43 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) ao estado do Pará, resultado de um investimento de R$ 16,33 milhões. As unidades integram o Novo PAC Saúde e vão beneficiar municípios em áreas de difícil acesso, ampliando o atendimento odontológico para populações rurais, quilombolas, indígenas, assentadas e outras comunidades vulneráveis. Ao todo, na região Norte, são 95 unidades previstas, com investimento de R$ 36,09 milhões. Cada unidade tem o potencial de atender cerca de 3,5 mil pessoas.

Confira abaixo os municípios paraenses contemplados:

Almeirim

Anapu

Aurora do Pará

Bom Jesus do Tocantins

Bonito

Bragança

Brasil Novo

Breu Branco

Breves

Cametá

Capitão Poço

Conceição do Araguaia

Concórdia do Pará

Dom Eliseu

Eldorado do Carajás

Goianésia do Pará

Igarapé-Açu

Itaituba

Limoeiro do Ajuru

Marabá

Muaná

Oriximiná

Ourilândia do Norte

Parauapebas

Peixe-Boi

Piçarra

Portel

Porto de Moz

Primavera

Redenção

Rondon do Pará

Santa Luzia do Pará

Santana do Araguaia

Santarém

São Domingos do Araguaia

São Geraldo do Araguaia

São João de Pirabas

São Miguel do Guamá

Tomé-Açu

Tracuateua

Trairão

Ulianópolis

Xinguara

NACIONAL – Em todo o país, a entrega contempla 400 unidades nesta primeira fase, com investimento de R$ 152 milhões e benefícios para 1,4 milhão de pessoas. A segunda fase do programa, prevista para conclusão em dezembro de 2025, entregará outras 400 unidades. O Ministério da Saúde estima que a entrega das 800 unidades alcance 2,8 milhões de brasileiros.

Confira os detalhes da entrega das novas UOMs às 27 unidades da Federação

O QUE SÃO – As Unidades Odontológicas Móveis são veículos adaptados com consultórios odontológicos completos, incluindo cadeira odontológica, aparelho de raio-x, ar-condicionado, gerador de energia, fotopolimerizador, canetas de alta e baixa rotação, entre outros equipamentos essenciais para atendimento de qualidade em áreas remotas, como frigobar e exaustor. Para garantir segurança, eficiência e continuidade nos serviços, a previsão é que a frota seja renovada a cada cinco anos.

QUEM TRABALHA – Os veículos são usados pelas equipes de Saúde Bucal (eSB), compostas por cirurgião dentista e auxiliar e/ou técnico em saúde bucal, habilitadas pelo Ministério da Saúde. As eSB credenciadas no país passaram de 29 mil, em 2022, para 34 mil em 2024.

SERVIÇOS – As unidades móveis permitem que profissionais de saúde bucal ofereçam serviços de promoção, prevenção e atendimento básico diretamente nas comunidades. Além disso, os municípios podem usar as unidades para procedimentos especializados, como tratamento endodôntico (canal), odontopediatria, cirurgia oral e próteses dentárias.

DIVISÃO – As UOM desta fase serão distribuídas entre todos os estados. A Região Nordeste recebe o maior número: 207 unidades. A Região Norte foi contemplada com 95, o Sudeste com 45, Centro-Oeste com 32, e Sul com 21 unidades.

PRIORIDADE – A seleção considerou critérios técnicos e de equidade. Priorizou regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica, extensão territorial e proporcionalidade regional. O foco é levar o cuidado com prioridade onde não há estrutura fixa.

EXTENSÃO – Cada UOM funciona como extensão das Unidades Básicas de Saúde (UBS). O valor unitário de cada veículo é de R$ 379,9 mil. O programa também garante o incentivo de implantação e custeio mensal, atualmente de R$ 9.360 cada, para viabilizar a operação das unidades.

AGORA TEM ESPECIALISTAS – A entrega das Unidades Odontológicas Móveis (UOM) se conecta com os objetivos do programa Agora Tem Especialistas, criado para ampliar o acesso da população em áreas remotas e de difícil acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Enquanto as carretas do Agora Tem Especialistas levam atendimentos médicos especializados como consultas, exames e cirurgias, as UOM fortalecem o cuidado em saúde bucal nesses locais.

RETOMADA – O Ministério da Saúde triplicou o investimento em saúde bucal no SUS entre 2022 e 2024, que passou de 1,5 bilhão para 4,3 bilhões de reais no período. Os recursos são destinados à ampliação do acesso, qualificação dos serviços e fortalecimento do Brasil Sorridente. As UOM representam uma estratégia eficaz para alcançar as populações em territórios de difícil acesso, e permitem que o cuidado em saúde bucal ultrapasse as paredes da UBS, fortaleça a Estratégia Saúde da Família e torne o SUS mais presente no cotidiano da população.

INVESTIMENTOS – Em 2025, o Governo Federal já investiu R$ 2,68 bilhões em ações de saúde bucal em todo o país. Até o fim do ano, está previsto um aporte adicional de R$ 1,69 bilhão, totalizando mais de R$ 4,5 bilhões em investimentos destinados à ampliação do acesso, qualificação dos serviços e fortalecimento do Brasil Sorridente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2025/08:11:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...