Pará receberá 22 novos peritos médicos para agilizar perícias do INSS

Participaram, além do ministro da pasta, Wolney Queiroz e dos novos contratados, servidores, gestores e representantes de diferentes pastas ligadas à seguridade social.

Os 500 novos peritos médicos federais, aprovados em concurso realizado neste ano após quase 15 anos sem contratações, participaram nesta semana de um evento de integração realizado em Brasília, na sede do Ministério da Previdência Social, onde foi concretizada a posse dos novos profissionais. Participaram, além do ministro da pasta, Wolney Queiroz e dos novos contratados, servidores, gestores e representantes de diferentes pastas ligadas à seguridade social.

Nesta primeira etapa de contratações, nove municípios do Pará vão receber 22 novos peritos médicos federais aprovados no concurso de 2025: Altamira, Bragança, Breves, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Santa Isabel do Pará e Santarém, com atenção especial naquelas cidades com sobrecarga em razão da alta demanda. A lista final de municípios paraenses contemplados ainda será divulgada pelo INSS.

Segundo o governo federal, os 500 contratados vão contribuir para reduzir as filas do INSS, melhorar a qualidade do atendimento e agilizar a análise de benefícios previdenciários.

No total, 235 municípios brasileiros serão contemplados, com prioridade para o Norte e o Nordeste, regiões que concentram a maior demanda reprimida, em razão, sobretudo, dos desafios logísticos devido à dimensão territorial e à necessidade de deslocamento por rios e estradas vicinais.

Impacto na Região Norte

Dos novos profissionais, 88 atuarão nos estados da Região Norte, o que representa um aumento de 46,56% na capacidade de atendimento. Esse reforço é considerado estratégico, já que a região enfrenta dificuldades históricas no acesso à perícia médica, principalmente em áreas rurais e de difícil deslocamento.

“O trabalho de vocês faz parte de uma magnífica operação para diminuir a fila, atender a população e garantir que o cidadão receba uma resposta do Estado dentro de um prazo razoável”, afirmou o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, durante a abertura da Jornada de Integração em Brasília.

A função de Perito Médico Federal exige formação em medicina e tem papel central no reconhecimento de direitos previdenciários. Entre as principais atribuições estão a análise para concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e Benefício de Prestação Continuada (BPC), essenciais para a população em situação de vulnerabilidade.

Fonte: Diário do Pará / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2025/14:11:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...