Pará receberá incremento de R$ 203 milhões para procedimentos de média e alta complexidade na saúde

(Foto:Reprodução) – O Governo do Pará vai receber do Ministério da Saúde um incremento de R$ 203 milhões, destinados a procedimentos de média e alta complexidade, além de uma parcela única, no valor de R$ 135 milhões, de caráter retroativo, anunciou o governador Helder Barbalho nesta quinta-feira (10).

Segundo Helder Barbalho, há um mês o Ministério da Saúde foi alertado que o Governo do Pará estava recebendo um financiamento menor do governo federal para o SUS (Sistema Único de Saúde). O governador disse que pediu à ministra da Saúde, Nísia Trindade, o ajuste desse repasse, e agora veio a confirmação de mais recursos para custear serviços especializados à população.

“Portanto, esse incremento de recursos federais representa um reconhecimento, por parte do Ministério da Saúde de todo o investimento em saúde que o governo do Estado tem feito, com recursos próprios, em prol da saúde da população paraense”, afirmou Helder Barbalho.

SUS no Pará – O anúncio foi feito ao lado da ministra Nísia Trindade, que na ocasião mandou uma mensagem à população paraense. “Quero aproveitar esse anúncio para saudar toda a população paraense e todos os profissionais de saúde pelo excelente trabalho que vem sendo realizado no SUS no Pará”, disse a ministra da Saúde.

O governador Helder Barbalho agradeceu a parceria com o governo federal, em especial com o Ministério da Saúde, que segundo ele valoriza “todo o nosso time do SUS no Estado do Pará. Estamos trabalhando juntos por uma saúde melhor, para cuidar da nossa gente”, ressaltou o chefe do Executivo.

Fonte:Agência Pará Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2023/09:51:05

