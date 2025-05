Pará reduz em 46% o crime de roubo de celulares em quatro meses

Foto: Reprodução | Nos quatro primeiros meses de 2025, o estado registrou 6.979 roubos de celulares — 5.997 casos a menos do que no mesmo período de 2022, que somou 12.976 ocorrências.

O Pará registrou uma redução de 46,2% nos roubos de celulares entre janeiro e abril de 2025, em comparação com o mesmo período de 2022. Os dados, divulgados nesta terça-feira (13) pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), refletem os resultados de ações integradas de segurança e da adoção de novas tecnologias no combate ao crime.

Segundo o titular da Segup, Ualame Machado, a queda expressiva é fruto de uma estratégia sólida de prevenção e enfrentamento à criminalidade.

“A significativa redução nos roubos de celulares tem um impacto direto na vida dos paraenses. A população sente-se mais segura em suas atividades cotidianas. Esse avanço se deve ao nosso compromisso com a segurança pública e à adoção de tecnologias inovadoras, como o aplicativo IMEIGuard, que permite consultas rápidas sobre um aparelho durante abordagens policiais”, destacou o secretário.

Queda nos Roubos de Celulares no Pará

Queda em números

Nos quatro primeiros meses de 2025, o estado registrou 6.979 roubos de celulares — 5.997 casos a menos do que no mesmo período de 2022, que somou 12.976 ocorrências. Em relação a 2024, quando foram registrados 8.422 casos, a queda é de 17%. Na comparação com 2023, a redução chega a 30%.

Iniciativas Tecnológicas e Segurança Pública

Iniciativas tecnológicas

Lançado em 2024, o aplicativo IMEIGuard permite que agentes de segurança consultem, em tempo real, se um aparelho celular é produto de roubo ou furto. O sistema funciona de forma integrada ao Alerta Celular Pará, plataforma na qual o cidadão pode cadastrar o IMEI (código de identificação do aparelho), vinculando-o ao CPF do proprietário. Os dados, então, são cruzados com os sistemas de segurança pública, facilitando a recuperação de celulares roubados.

Redução Geral de Roubos e Investimentos em Segurança

Roubo em geral também apresenta queda

A redução se estende também ao número geral de roubos no estado. De janeiro a abril deste ano, foram registrados 10.614 casos — uma queda de 73% em relação ao mesmo período de 2018, que somou 39.103 ocorrências. Isso representa 28.489 crimes a menos.

Outros comparativos também mostram redução:

– Em relação a 2024 (12.649 registros), a queda foi de 16%;

– Em relação a 2023 (14.808), a diminuição foi de 28,3%;

– Comparado a 2022 (19.535), a queda alcança 45,6%.

Somente em abril de 2025, foram registrados 2.665 roubos — o menor número para o mês em toda a série histórica. Em comparação com abril de 2024, a redução é de 14,1%. Frente a abril de 2019 (6.834 casos) e abril de 2018 (8.854), as quedas são de 61% e 70%, respectivamente.

Fortalecimento Contínuo da Segurança no Estado

Fortalecimento da segurança

Conforme destacou o secretário Ualame Machado, o Governo do Pará tem intensificado os investimentos em segurança pública. Só em 2025, já foi assinada ordem de serviço para a instalação de novos totens de segurança em pontos estratégicos, além da entrega de novas viaturas e delegacias modernizadas. Além disso, a realização de concursos públicos para o aumento do efetivo policial também está em andamento, para ampliar a presença das forças de segurança e garantir uma resposta mais ágil e eficaz no combate à criminalidade.

“Estamos comprometidos em garantir que os paraenses vivam com mais segurança e tranquilidade. Essas ações estratégicas são fundamentais para proteger os cidadãos e seus bens”, concluiu.

Fonte: /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2025/09:55:07

