Pará registra alta de quase 30% em veículos não licenciados

(Foto: Reprodução) – Diante desse cenário, o Detran-PA reforça a necessidade de que os proprietários fiquem atentos aos prazos estabelecidos no calendário anual de licenciamento.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) emitiu um importante alerta à população: o número de veículos circulando sem o devido licenciamento anual teve um crescimento preocupante. Dados oficiais mostram que, em 2024, o estado registrava 1.419.636 veículos em situação irregular, número que saltou para 1.449.285 em 2025, representando um aumento de quase 30% na frota não licenciada.

Crescimento da inadimplência preocupa o Detran

Diante desse cenário, o Detran-PA reforça a necessidade de que os proprietários fiquem atentos aos prazos estabelecidos no calendário anual de licenciamento. Em julho, devem regularizar a situação os veículos com placas finalizadas em 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 75, 85 e 95.

“O aumento no número de veículos irregulares acende um sinal de alerta sobre a importância de manter a documentação em dia”, alerta Enrique Barbosa, coordenador de Registro de Veículos do Detran.

Como fazer o licenciamento do veículo

O licenciamento anual é um tributo obrigatório que atesta a regularidade do veículo e autoriza sua circulação legal pelas vias públicas. Para realizar o pagamento, o condutor deve:

Acessar o site do Detran-PA;

Clicar na aba “Veículos – Licenciamento Anual”;

Informar placa, Renavam e CPF do proprietário;

Gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE).

O pagamento pode ser efetuado até a data de vencimento em bancos conveniados: Banco do Brasil, Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Itaú e Santander. Também é possível retirar o DAE presencialmente na sede do Detran, nos postos avançados ou nas Ciretrans.

Débitos anteriores e parcelamento

Veículos com débitos de anos anteriores podem ter os valores parcelados no cartão de crédito. No entanto, a liberação do licenciamento só ocorre após a quitação total dos débitos, incluindo multas de outros órgãos.

“Por isso, é fundamental que o condutor verifique eventuais pendências antes do vencimento”, orienta Enrique Barbosa.

Após o pagamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) estará disponível para download no site do Detran ou no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito.

Penalidades para quem não licencia

O Detran lembra que circular com o licenciamento vencido é infração grave, sujeita a:

Multa;

Perda de 5 pontos na CNH;

Remoção do veículo ao pátio.

“Nosso objetivo é garantir um trânsito mais seguro e regular”, conclui Enrique Barbosa.

Calendário de licenciamento de julho de 2025

04 de julho – Placas com final 75, 85 e 95

11 de julho – Placas com final 06, 16, 26 e 36

18 de julho – Placas com final 45, 56 e 66

Mais informações podem ser obtidas diretamente no site oficial do órgão (www.detran.pa.gov.br) ou nas unidades de atendimento presencial do Detran.

Fonte: Ascom/Detran-PA. e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2025/14:44:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...