Pará registra mais de 21 mil empresas abertas nos primeiros meses do ano de 2025

(Foto: Reprodução) – O Estado do Pará registrou a abertura de 21.851 novas empresas nos primeiros meses de 2025, um aumento significativo em comparação ao mesmo período de 2021, quando foram registradas 18.134 novas empresas.

O crescimento reflete a expansão de 20,5% no número de negócios formalizados no estado.

O presidente da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), Filipe Meireles, destaca que o avanço é positivo para ambiente de negócios no estado: “esse crescimento demonstra a força do empreendedorismo no Pará”, observou ele.

“Com a proximidade da COP30 e a ampliação de oportunidades no setor comercial e de serviços, os empreendedores têm encontrado um cenário cada vez mais favorável para investir e gerar empregos. Nossa missão na Jucepa é continuar desburocratizando e agilizando os processos para estimular ainda mais esse desenvolvimento.”

Perfil dos novos negócios

Segundo balanço mercantil, o Microempreendedor Individual (MEI) segue liderando, com 16.657 registros. Em seguida, aparecem os Empresários Individuais, com 1.171 novas empresas, e as Sociedades Limitadas (LTDA), que somaram 3.954 novas formalizações.

Entre os setores que mais cresceram, o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios segue como a atividade com maior número de aberturas, totalizando 1.085 novas empresas. Logo atrás, está o setor de promoção de vendas, que inclui serviços de recepção, planejamento financeiro, contabilidade, entre outro, com um total de 921. Seguidos pelo setor de salões de beleza com 699 estabelecimentos, observamos também um crescimento no setor de restaurantes e similares com 495.

Além do avanço no número de novas empresas, a Jucepa também registrou um crescimento no volume de processos de constituição de empresas nos últimos meses. Foram 5.194 processos analisados pelos e técnicos de registro mercantil, ou seja, um aumento de 17,91 % em relação ao mesmo período de 2024. A expectativa é que esse ritmo de crescimento se mantenha ao longo do ano, impulsionado pelo fortalecimento do ambiente empreendedor no Pará e pelas oportunidades geradas pela realização da COP30 na capital paraense.

