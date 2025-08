Pará registra mais de 35,9 mil inscrições no CPNU 2

Em todo o país, o Governo Federal registrou 761.528 inscrições no CPNU 2, com pessoas de 4.951 municípios, de todos os estados – Foto: MGI

Mulheres são 62,3% do total de candidatos no estado, com 22.415 inscrições confirmadas. Em todo o país, são 761.528 inscritos, e as mulheres representam 60%.

O estado do Pará teve 35.957 inscrições confirmadas na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). O certame, que contempla 3.652 vagas – sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário – em 32 órgãos e entidades, busca garantir igualdade de acesso ao serviço público federal em todo o território nacional, valorizando a diversidade regional.

No Pará, as mulheres representam 62,3% do total de inscritos, com 22.415 confirmações. Candidatos do sexo masculino somam 13.542, ou 37,6%.

O Bloco 9 – Intermediário – Regulação foi o que despertou mais interesse dos candidatos e candidatas paraenses, com 9.863 inscrições homologadas. Em seguida aparecem o Bloco 5 – Administração, com 7.395; o Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde e Assistência, com 6.424; o Bloco 2 – Cultura e Educação, com 4.204; o Bloco 4 – Engenharia e Arquitetura, com 1.928; o Bloco 7 – Justiça e Defesa, com 1.827; o Bloco 8 – Intermediário (Saúde), com 1.760; o Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia, com 1.379; e o Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico, com 1.177.

Os dados do 2° Concurso Público Nacional Unificado no estado do Pará

NACIONAL – Em todo o país, o Governo Federal registrou 761.528 inscrições no CPNU 2, com pessoas de 4.951 municípios, de todos os estados. As regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436) concentram o maior número de inscrições, seguidas pelas regiões Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

As inscrições para o CPNU 2, somadas às 6.640 vagas do CPNU 1 e os mais de 43 concursos realizados desde 2024, com outras 4.505 vagas, confirmam o processo de valorização do serviço público no Brasil, tanto na percepção da população quanto para o Governo Federal.

GÊNERO – Em relação à participação por gênero, as mulheres representam 60% do total de inscritos, demonstrando um aumento em relação ao primeiro CPNU, que foi de 56,2% Nesta edição, foram implementadas medidas específicas para incentivar a participação feminina no certame.

BLOCOS — O bloco temático que registrou o maior número de inscrições foi o Bloco 9 – Intermediário – Regulação, com 177.598 inscritos, seguido pelo Bloco 5 – Administração, com 173.829 inscrições, e pelo Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde e Assistência, com 127.970 participantes.

Na sequência estão: Bloco 2 – Cultura e Educação (69.507 inscritos); Bloco 7 – Justiça e Defesa (54.029 inscritos); Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico (44.441 inscritos); Bloco 4 – Engenharia e Arquitetura (41.245 inscritos); Bloco 8 – Intermediário – Saúde, com 37.075 inscritos e, por fim, o Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia, com registro de 35.834 inscrições homologadas.

Os blocos 9 e 8 reúnem vagas que demandam nível intermediário de escolaridade (médio ou técnico). Os demais são para pessoas candidatas com curso superior.

EQUIDADE E INCLUSÃO – O CPNU 2 incorpora ações afirmativas robustas e promove um olhar estratégico para a equidade de gênero. O edital prevê que, quando houver desequilíbrio na proporção de mulheres classificadas na primeira fase, referente às provas objetivas, será feita uma equiparação de gênero, garantindo que ao menos 50% das vagas da segunda etapa, de provas discursivas, sejam preenchidas por mulheres, sempre que houver candidatas não eliminadas com desempenho suficiente.

Além disso, o concurso assegura condições adequadas para a participação de gestantes e lactantes, com tempo adicional para amamentação e outros atendimentos especializados. Também são reservadas 25% das vagas para pessoas negras; 5% para pessoas com deficiência; 3% para indígenas e 2% para pessoas quilombolas.

Saiba mais e acesse o edital completo em: gov.br/concursonacional

