Pará registra mais de 500 colisões de carros contra postes: casos aumentam 19% no 1º trimestre de 2025

Pará registra 500 colisões de carros contra postes: casos aumentam 19% no 1º trimestre de 2025 — Foto: Equatorial/Ascom

O número representa um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento da Equatorial Pará divulgado durante a campanha Maio Amarelo, que promove a conscientização sobre segurança no trânsito.

Ao todo, foram 559 ocorrências entre janeiro e março deste ano, contra 468 no mesmo período de 2024.

Os municípios com mais registros são:

Belém: 41 colisões

Parauapebas: 26

Santarém: 25

Redenção: 21

Altamira: 20

De acordo com a distribuidora de energia, os acidentes são provocados, na maioria das vezes, por excesso de velocidade, más condições das vias, uso de celular ao volante, falhas mecânicas, embriaguez e sonolência dos condutores.

Riscos

Além dos danos aos veículos e ao risco de ferimentos ou mortes, as colisões contra postes comprometem a rede elétrica, podendo causar interrupções no fornecimento de energia para residências e comércios, além de gerar riscos de choques e incêndios.

“Além da destruição da estrutura do poste, os cabos energizados podem cair sobre os veículos e causar descargas elétricas. Em outras situações, o contato pode provocar incêndios, o que coloca em risco tanto quem está dentro do carro quanto pedestres e outros motoristas”, explica Elton Lucena, executivo de Segurança da Equatorial Pará.

Segundo Marcelo Costa, gerente do Centro de Operações da Equatorial Pará, o custo mínimo para reposição de um poste e reparos na rede ultrapassa R$ 4 mil — valor que pode ser cobrado do motorista envolvido.

“É fundamental que os condutores redobrem a atenção para evitar esse tipo de ocorrência, que além dos riscos à vida, gera prejuízos e pode ter consequências legais”, destaca o gerente.

Pela legislação, motoristas podem ser responsabilizados judicialmente. O Artigo 927 do Código Civil determina que quem causa danos a terceiros, mesmo que de forma não intencional, é obrigado a repará-los.

O que fazer em caso de acidente

Se um veículo colidir com um poste e houver dano à rede elétrica, a orientação é:

Não se aproximar de fios caídos ou cabos partidos;

Não tocar em pessoas ou objetos em contato com a rede elétrica;

Se estiver dentro do veículo e houver cabos sobre ele, permanecer no carro e aguardar socorro;

Ligar imediatamente para a Central de Atendimento da Equatorial Pará no 0800 091 0196, informando a localização com ponto de referência.

Fonte: g1 Pará — Belém

