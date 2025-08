Pará registra melhor mês de julho na segurança pública desde 2010

(Foto: Reprodução) – Estado alcança redução de 18% nos Crimes Violentos Letais Intencionais e preserva mais de 1.400 vidas nos sete primeiros meses de 2025

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), alcançou em julho de 2025 o menor número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) para o mês desde 2010. No período de 1º a 31 de julho, foram registrados 132 casos, o que representa uma redução de 18,01% em relação ao mesmo mês de 2024, quando houve 161 ocorrências. Em comparação com julho de 2018, a queda chega a 52,69%.

Os dados, divulgados nesta sexta-feira (01) pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac/Segup), também revelam que julho de 2025 é o segundo melhor mês de toda a série histórica, ficando atrás apenas de fevereiro deste ano.

Resultados acumulados

No acumulado dos sete primeiros meses de 2025, o Pará registrou 1.019 casos de CVLI, contra 1.133 no mesmo período de 2024, representando redução de 10,06%. Em relação ao mesmo período de 2018, quando houve 2.432 registros, a queda foi de 58,10%, o equivalente à preservação de 1.413 vidas.

Estratégia integrada e investimentos

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, os resultados positivos são fruto de um trabalho integrado e de grandes investimentos do Governo do Estado.

“Mais uma vez os números mostram que o Pará tem avançado significativamente em relação a seis anos atrás, quando o estado figurava entre os mais violentos do país. O trabalho integrado entre as forças de segurança, aliado às ações de inteligência, infraestrutura e qualificação dos agentes, vem permitindo uma queda consistente e sistemática dos índices de criminalidade”, afirmou o titular da Segup.

Atuação ostensiva da Polícia Militar

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, ressaltou que a presença ostensiva nas ruas tem sido decisiva para os resultados.

“Estamos celebrando um marco histórico. Julho foi o melhor da série histórica desde 2010 na redução dos CVLI. Isso é resultado direto dos investimentos do Governo do Estado em infraestrutura, novos veículos, armamentos modernos e capacitação dos nossos policiais. Essa presença efetiva é essencial para prevenção e repressão ao crime”, destacou.

Investigação e operações da Polícia Civil

O delegado-geral da Polícia Civil, Raimundo Benassuly, enfatizou o impacto das operações realizadas nos últimos quatro meses.

“Deflagramos operações estratégicas com resultados expressivos: a Basilisco de Roko, em abril, com 50 prisões; a Muralha Estadual, em maio, com 223 prisões em um único dia; a Reconecta, com recuperação de celulares; a Ponto Crítico, em junho, com 100 prisões; e, em julho, a Entrega Final, com 35 presos. Essas ações refletem a eficiência investigativa e o trabalho integrado no combate ao crime organizado”, afirmou.

Tecnologia e qualificação

Nos últimos seis anos, o Governo do Pará tem investido fortemente em tecnologia e infraestrutura de segurança: aquisição de armas, coletes balísticos, viaturas, lanchas blindadas, bases flutuantes, totens, drones com câmeras termais e sistemas de videomonitoramento. Também foram realizados concursos públicos, formação e capacitação de servidores, fortalecendo o sistema de inteligência e ampliando a capacidade de resposta das forças de segurança em todo o território paraense.

