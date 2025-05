Pará registra os maiores preços do botijão de gás no Brasil, diz pesquisa

Foto: Reprodução | O estudo foi feito pelo DIEESR/PA, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

As análises do DIEESE/PA, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), revelam que o preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg no Estado do Pará está significativamente acima da média nacional. Enquanto o preço médio nacional é de R$ 108,01, no Pará o valor médio alcança R$ 112,49, representando um aumento acumulado de quase 5% nos últimos 12 meses. Na Região Norte, a média é ainda maior, chegando a R$ 119,35, evidenciando a disparidade regional nos custos do produto.

O estudo destaca que os maiores preços do botijão de gás estão concentrados nos sete estados da Região Norte, com Roraima liderando o ranking nacional da carestia. O Pará ocupa a 11ª posição, com valores que variam entre R$ 84,99 e R$ 150,00, dependendo do local de compra. Essa variação reflete desafios logísticos e econômicos enfrentados pelo estado, especialmente em áreas rurais e comunidades tradicionais, onde o acesso ao gás é irregular e os preços tendem a ser mais elevados.

Em nível municipal, dois municípios paraenses se destacam entre os que possuem os preços mais altos do país: Paragominas, com preço médio de R$ 148,57, e Parauapebas, com R$ 130,83. Esses valores ilustram as dificuldades regionais para a distribuição e comercialização do gás, agravadas pela extensão territorial do Pará e pela infraestrutura limitada em algumas localidades.

A situação impacta diretamente a população local, pois a maioria dos trabalhadores paraenses são assalariados que já destinam mais da metade de sua renda para a compra de alimentos básicos. O custo elevado do botijão de gás pode comprometer até 10% do salário mínimo, tornando o acesso ao gás de cozinha um desafio financeiro significativo para muitas famílias.

