Pará registra queda histórica de 85% nos focos de queimadas entre julho e setembro de 2025

Foto:Reprodução | Entre julho e setembro de 2025, o Pará registrou 4,9 mil focos contra 33,9 mil no mesmo período de 2024, segundo dados do Inpe

O Pará alcançou uma redução histórica de 85% nos focos de queimadas entre julho e setembro de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Entre julho e setembro deste ano, o estado registrou 4.929 focos de queimadas, uma redução significativa em comparação aos 33.931 contabilizados no mesmo período de 2024.

Esse resultado é fruto direto das ações do programa Pará Sem Fogo — iniciativa estadual de prevenção e combate a incêndios florestais, lançada este ano pelo governador Helder Barbalho. O programa tem reforçado o monitoramento, a fiscalização, o combate e as ações de prevenção em todo o estado, além de contar com a relativa amenização das condições climáticas.

“Com uma sequência de dados favoráveis, o Pará segue mostrando que é possível proteger a floresta e manter a responsabilidade ambiental. A queda nos focos de queimada comprova que o Pará Sem Fogo é uma política pública eficaz, construída com base em planejamento, ciência e parceria com os municípios e comunidades. Vamos seguir ampliando essas ações para garantir um futuro sustentável para o nosso Estado e para a Amazônia”, destacou o governador.

O Pará Sem Fogo, desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, atua em quatro eixos: monitoramento em tempo real, prevenção com base em ciência, resposta rápida coordenada e capacitação de brigadas locais. Também prevê a instalação de um Centro Integrado Multiagências, reunindo órgãos ambientais, agropecuários e de proteção comunitária em um único comando de operações, além de contar com o apoio de brigadas voluntárias para atuar no combate.

O secretário de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, Raul Protázio Romão, ressaltou o impacto direto das ações no resultado. “Os dados refletem o fortalecimento das ações estaduais para a preservação das nossas florestas, da nossa fauna, e da população. O Pará Sem Fogo vem para ampliar a presença dessas ações nos municípios e melhorar a resposta integrada do Estado”, afirmou o secretário.

De acordo com os dados, agosto e setembro também tiveram reduções expressivas: 1.273 e 2.853 focos, respectivamente, em relação a 13.677 e 17.079 focos observados em 2024.

Com o decreto estadual nº 4.868, que declarou emergência ambiental e climática por 180 dias, o Governo pretende ampliar ainda mais as ações do programa, garantindo maior capacidade de resposta diante de incêndios florestais e eventos climáticos extremos.

